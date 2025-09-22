Kast emplaza a Artés a rectificar sus dichos y a “respetar las reglas democráticas”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al abanderado independiente, Eduardo Artés, a rectificar sus dichos sobre su eventual gobierno y a “respetar las reglas democráticas”.



Artés dijo este lunes, en entrevista con Radio Cooperativa, que “no va a durar nada un gobierno de Kast“, porque la “calle” y “la izquierda” lo impedirán.



Kast, al ser consultado sobre estos dichos, sostuvo que es “lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas”.

Según consignó Emol, remarcó que “siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si algún candidato se quiere salir de ese marco, bueno, que se lo diga a la ciudadanía para ver cuál es el apoyo ciudadano que va a tener”.

Añadió: “Y también señalar que si yo logro la Presidencia, vamos a aplicar la ley, y aquella persona que infrinja las normas de respeto al prójimo, bueno, va a sufrir las consecuencias que correspondan”.

“Si nosotros promovemos la ley, como lo hemos dicho, de la manifestación a cara descubierta y utilizando los medios legítimos, pagando por los daños que se realicen, quiere manifestarse, no hay ningún problema. Pero si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba a molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias, sea candidato o un ciudadano de a pie”, recordó.



Kast subrayó que “espero que el señor Artés rectifique sus dichos y en los próximos debates los aclare porque este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia”.

