Kast exige prescindencia al Gobierno y pide a Contraloría asegurar neutralidad electoral

El candidato del Partido Republicano sostuvo que “lo hemos señalado una y otra vez, le pedimos al Gobierno que gobierne para todos los chilenos, que tenga la prescindencia necesaria para que todos los que vamos a un desafío electoral podamos tener la certeza de que ellos no van a intervenir en las campañas electorales. Y esa certeza la puede dar el ente contralor”.

Luego de que el Partido Social Cristiano presentara una denuncia ante la Contraloría General de la República por presunto intervencionismo electoral, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respaldó la acción y reiteró su exigencia al Gobierno de actuar con imparcialidad.

“Lo hemos señalado una y otra vez, le pedimos al Gobierno que gobierne para todos los chilenos, que tenga la prescindencia necesaria para que todos los que vamos a un desafío electoral podamos tener la certeza de que ellos no van a intervenir en las campañas electorales. Y esa certeza la puede dar el ente contralor”, declaró.

Kast consideró que el ministro del Interior debería recibir con apertura la fiscalización: “El ministro del Interior debería ser el primero en agradecerle a los diputados socialcristianos que concurran a Contraloría, porque si no ha cometido ninguna falta se va a ratificar que él está haciendo bien su trabajo”.

En caso contrario, advirtió que la denuncia funcionará como señal de alerta: “Esto va a ser una advertencia y decirle ‘mire usted no puede instrumentalizar las conferencias de prensa, no puede entrar a opinar de lo que es un programa u otro’, decir ‘este programa está bien, porque es la continuidad, este está mal, porque quiere cambiar, lo que nosotros con tanto esfuerzo hemos logrado’”.

El candidato también dirigió sus críticas a otras autoridades: “Decirles a los ministros, a los subsecretarios, al presidente del directorio de TVN que no tienen que enfrentarse conmigo, yo le pediría que salgan a enfrentar a los delincuentes, a los terroristas, a los jefes del crimen organizado”.

En ese marco, instó al ministro del Interior a demostrar control sobre el sistema penitenciario: “Que el ministro del Interior acompañe al ministro de Seguridad y entren a las distintas cárceles, a las celdas y nos demuestre que tienen el control de las cárceles, a ellos enfréntense, no a nosotros”.

Kast cerró su intervención con un llamado a respetar la prescindencia institucional: “En noviembre y diciembre será la ciudadanía la que juzgue, pero antes de eso les pedimos prescindencia, que algunos ministros y subsecretarios, y el presidente de TVN no han tenido”.

