Kast recibe a delegaciones extranjeras en Palacio Cousiño: “Estoy muy en paz”

El Presidente electo, a su llegada, sostuvo que “voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales, a quienes les agradecemos hacerse parte, y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo, José Antonio Kast, está recibiendo en el Palacio Cousiño a distintas delegaciones extranjeras que llegaron al traspaso de mando que se realizará este miércoles en el Congreso Nacional

A su llegada, expreso que “estoy muy en paz, esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios y delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”.

Añadió que “voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales, a quienes les agradecemos hacerse parte, y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”.

Consultado si se reunirá con la opositora venezolana María Corina Machado y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió que “vamos a tener varias reuniones durante el día. Ustedes las van a ir apreciando y van a tener la posibilidad también de conversar con quienes estimen conveniente y con quienes sean de su interés para el devenir de Chile”.

Insistió en que “vamos a tener varias bilaterales hoy y algunas también mañana. Espero poder concretarlas. Aquí es importante que quienes vienen a nuestra patria a este cambio de mando tengan la oportunidad de conversar conmigo y con algunas de las autoridades que ellos estimen de mayor interés para el intercambio comercial y también en temas de seguridad”.

