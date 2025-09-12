Kast respalda a Bolsonaro y critica reacción de Boric tras condena por golpismo

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respaldó al exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, tras su condena a 27 años de cárcel por golpista, y afirmó que los jueces de ese país “se sienten por sobre el Poder Ejecutivo”



En entrevista con Radio Infinita, Kast manifestó que “tengo una buena opinión de lo que él realizó en políticas anticorrupción, en temas tributarios y término de burocracia y en el combate del crimen organizado que tuvo una baja ostensible”.



También sostuvo que en Brasil hay “una disputa política que no corresponde, entre el Poder Judicial y el poder político que es el Poder Legislativo, y en algunos casos también se ha dado con el Poder Ejecutivo y eso es evidente”.



“Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada y lo han hecho ver en resoluciones contra medios de comunicación, diarios digitales, claramente entran en una disputa política y se sienten por sobre el Poder Ejecutivo”, añadió.



Kast criticó el pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric sobre el tema. “Creo que se ha caracterizado por el mal manejo en las relaciones internacionales (…) ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada”, expresó.



Sobre el impasse con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, en el debate, Kast dijo que “todavía no escucho una palabra de disculpas pero ya lo doy por superado porque no lo va a hacer, no quiero quedarme pegado en eso y que vayamos a las urgencias”.



Consultado por los emplazamientos de la UDI por la propuesta de reducción fiscal de 6 mil millones, en 18 meses, Kast respondió que “me llama la atención que cuestionen que uno se ponga metas altas”.