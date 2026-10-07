Kathy Contreras confiesa infidelidad durante su etapa en “Calle 7”: “Después nunca más volvió a ser lo mismo”

Kathy Contreras sorprendió al revelar que fue infiel a una pareja durante la época en que participaba en el programa juvenil “Calle 7”.

La modelo realizó la confesión durante su visita al podcast “Sex & Secrets”, donde recordó una relación que mantenía desde hacía más de dos años, recogió La Hora.

“Fui infiel y fui infiel con todo, pero me sentí muy culpable y también fue por una pelea, por una discusión”, reconoció Contreras.

Según explicó, en ese entonces vivía con su pareja, pero la relación atravesaba un complejo momento.

“Llevaba como dos años y algo, vivíamos juntos y la verdad es que ya estábamos llevándonos muy mal. Entonces él como que ya me había echado de la casa varias veces, entonces ya me tenía hasta acá po’”, relató.

“Nos fuimos a un motel”: Kathy Contreras recordó la infidelidad

La exchica reality contó que el tercero involucrado era un compañero de “Calle 7”, quien también había terminado recientemente una relación.

“Yo tenía compañeritos en Calle 7, guapitos todos, guapos todos. Entonces había como uno que también había terminado con su pareja”, señaló.

Luego, Contreras relató cómo ocurrió el encuentro.

“Nos juntaron esa noche y nos fuimos a un motel miercale’. Pero sabes qué, yo estaba tan enamorada de mi pareja que tuve que tomarme unos buenos copetes porque a mí me provocaba solamente deseo sexual mi pareja en ese entonces”, confesó.

La modelo explicó que posteriormente decidió contarle lo ocurrido a su pareja, debido a la culpa que sentía.

“Lo hice de… necesitaba adrenalina, de cariño. Y después fui, y yo soy como buenita igual y le conté. Después nunca más volvió a ser lo mismo”, afirmó.

La relación cambió después de la infidelidad

Contreras sostuvo que, tras revelar lo ocurrido, la dinámica de pareja comenzó a cambiar y el vínculo se deterioró.

“Y sabes qué, después partió esta dinámica de vuelta, se da en muchas parejas… han cachado que es como ‘te hago una, después yo te hago otra’”, lamentó.

De esta manera, la modelo recordó una etapa compleja de su vida sentimental y cómo aquella infidelidad terminó marcando su relación.