La Cisterna conmemorará a Víctor Jara este domingo 28 con un concierto gratuito en su 93° natalicio

En un homenaje a uno de los íconos más importantes de la cultura chilena, la Municipalidad de La Cisterna celebrará este domingo 28 de septiembre el 93° aniversario del natalicio de Víctor Jara, con el concierto gratuito “Voces para Víctor”.

El evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Víctor Jara, ubicada en Gran Avenida 8585-A, a partir de las 11:30 horas.

“Voces para Víctor” es una producción musical dirigida por Annie Murath, jefa del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, y cuenta con la dirección musical de Felipe Valdés Carraha. El espectáculo presentará al Ensamble Aguayé, de la Universidad Alberto Hurtado, un coro, solistas y un elenco de actores y actrices para revivir 16 de las canciones más emblemáticas de Jara.

La obra no solo resalta la faceta musical de Víctor, sino que también honra su legado en el teatro, un ámbito donde dejó una huella imborrable, como estudiante, actor y director.

A través de arreglos musicales y textos del propio artista, el concierto revivirá temas icónicos, como “El derecho de vivir en paz”, “Deja la vida volar” y “El martillo”, conectando sus dos vertientes artísticas principales.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinoza, destacó la importancia de este homenaje como una defensa de la memoria histórica. “Recordamos no solo su legado artístico, sino su vida como luchador social”, afirmó, subrayando la estrecha relación de Jara con el movimiento popular de su época.

Olmos enfatizó la relevancia de este evento en un contexto donde el negacionismo busca relativizar los crímenes de la dictadura. “Para nosotros, es un motivo de orgullo honrar su memoria, en especial en medio de una ola negacionista y, más aún, de apología a la barbarie pinochetista”, expresó el alcalde, invitando a la ciudadanía a participar y ser parte de este acto de memoria colectiva.

Víctor Jara se erigió como un símbolo de la lucha por la justicia y la dignidad, defendiendo los valores del movimiento popular chileno hasta el final de sus días. Este concierto busca mantener viva su memoria, reafirmando que su música y su activismo son un pilar fundamental de la historia y la identidad de Chile.

Felipe Valdés, director musical de “Voces para Víctor”, contó que la obra nació en 2023, “para conmemorar los 50 años del asesinato de Víctor Jara, pero haciendo un acento especial en el día de su cumpleaños”.

“Tengo la responsabilidad de cantar una de las canciones dentro de este montaje –“Paloma quiero contarte”-, una canción maravillosa que compuso Víctor estando de gira y extrañando mucho a Joan. Una canción romántica, que dedica p

labras en sentimientos muy profundos que emanan del amor”, añadió Valdés.