La crítica de Boric a Trump en el discurso donde confirmó nominación de Bachelet a la secretaría general de la ONU

“Puedo y debo respetar la diversidad de opiniones, pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello”, planteó el Mandatario de Chile.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Boric, en su discurso en el plenario de la ONU, donde anunció la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet, como secretaria general de la organización, también aludió contra el presidente de Estados, Donald Trump, quien arremetió contra Naciones Unidas y las políticas de energías limpias en su comparecencia.

“Puedo y debo respetar la diversidad de opiniones, pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello”, dijo Boric.

Acusó que “por ejemplo, se ha afirmado, en este mismo podio hoy día, que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas”, consignó Emol.

Añadió  que “el mundo necesita un verdadero diálogo, diálogo entre distintos, entre quienes tienen visiones diferentes de mundo. Para eso justamente fueron creadas estas Naciones Unidas, para dialogar y decidir que la barbarie no es aceptable, que los derechos humanos se deben respetar sin importar ideologías ni de víctimas ni de victimarios, que el derecho internacional es la garantía de que primará siempre la razón por sobre la fuerza. El opuesto a ese diálogo es la mentira y el silencio, y ambos los llevan a la soledad más profunda”.

"Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo, y por ello es para mí un tremendo honor anunciar para mí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la secretaría general de Naciones Unidas".

La distinción fue entregada por la rectora Rosa Devés, quien destacó que la homenajeada "ha contado las historias de quienes fueron silenciados y ha dignificado las vidas de los oprimidos a través de la narración". Isabel Allende, que se encuentra de visita en Chile, llegó hasta la casa central y dictó una conferencia magistral donde abordó su historia y las temáticas que invaden las tramas de sus libros.

En medio del festejo, Ingrid Peña se apartó del sector del parque Sagrada Familia, ubicado en la parte alta entre Viña del Mar y Valparaíso, y desde ese instante su familia perdió contacto con ella.

