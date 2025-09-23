La crítica de Boric a Trump en el discurso donde confirmó nominación de Bachelet a la secretaría general de la ONU

El Presidente Boric, en su discurso en el plenario de la ONU, donde anunció la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet, como secretaria general de la organización, también aludió contra el presidente de Estados, Donald Trump, quien arremetió contra Naciones Unidas y las políticas de energías limpias en su comparecencia.

“Puedo y debo respetar la diversidad de opiniones, pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello”, dijo Boric.

Acusó que “por ejemplo, se ha afirmado, en este mismo podio hoy día, que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira, y las mentiras debemos combatirlas”, consignó Emol.



Añadió que “el mundo necesita un verdadero diálogo, diálogo entre distintos, entre quienes tienen visiones diferentes de mundo. Para eso justamente fueron creadas estas Naciones Unidas, para dialogar y decidir que la barbarie no es aceptable, que los derechos humanos se deben respetar sin importar ideologías ni de víctimas ni de victimarios, que el derecho internacional es la garantía de que primará siempre la razón por sobre la fuerza. El opuesto a ese diálogo es la mentira y el silencio, y ambos los llevan a la soledad más profunda”.

