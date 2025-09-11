La PDI detuvo a banda de cinco chilenos que ingresaba droga desde Bolivia

La PDI dio a conocer los resultados de la “Operación Laguna Verde”, investigación de largo aliento ligada a los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas.

Se trata de una organización integrada por ciudadanos chilenos con un importante poder de fuego, que ingresaba cocaína, pasta base, marihuana y ketamina en vehículos desde Bolivia y luego la trasladaba a Santiago.

La droga era entregada a otro ciudadano chileno, quien mantenía acopios en La Granja y La Florida, para luego distribuirla en comunas del sector sur de Santiago.

Durante el operativo se detuvo a 5 personas y se incautaron casi 800 kilos de drogas y 112 cajas de fuegos artificiales, con un avalúo total superior a los 8.865 millones de pesos.

Además se incautaron 2 vehículos, 11 armas de fuego, incluyendo un fusil con el cuño del Ejército de Bolivia, cargadores y numerosa munición de diversos calibres.

Las autoridades investigan cómo ingresó el fusil a territorio chileno. El subprefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, dijo que “tendría que haber sido internado también al minuto de ingresar la droga”.