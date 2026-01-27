Home Viajes "la ruta de los mini golf en la capital: qué hacer en santiago con..."

La ruta de los mini golf en la capital: qué hacer en Santiago con amigos y familia

Desde recorridos al aire libre en la precordillera hasta propuestas con luces neón y escenarios inmersivos, ideales para todas las edades y presupuestos.

 

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
La ruta de los mini golf en la capital: qué hacer en Santiago con amigos y familia

Salir de la rutina no tiene por qué ser complicado. En distintos puntos de la capital, el mini golf se ha convertido en un panorama entretenido para compartir con amigos, en pareja o en familia, combinando circuitos temáticos, naturaleza y experiencias indoor.

Si te preguntas qué hacer en Santiago este fin de semana, desde La Nación te presentamos una ruta con los mejores espacios de mini golf de la ciudad.

Mini Golf Parque Aventura

A los pies del Parque San Cristóbal se ubica Parque Aventura, un recinto que reúne canopy, salto al vacío, circuito de redes, puente colgante, muro de escalada y otras actividades al aire libre pensadas para quienes buscan aventura en plena ciudad.

Dentro del parque se encuentra su Mini Golf, una alternativa más relajada frente a las experiencias más adrenalínicas. Cuenta con 9 hoyos de juego donde tanto niños como adultos pueden disfrutar de este panorama, con distintos niveles de dificultad que hacen el recorrido entretenido para todo público.

El valor de la entrada es de $6.900 e incluye pelota y palo de golf. El acceso al recinto de Parquemet es por Pedro de Valdivia Norte y funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:45 horas, permitiendo grupos de entre 1 y 4 jugadores por partida.

@kariarcudi

Un panorama distinto y al aire libre en Santiago que tienes que probar ⛳️ Circuito de 9 hoyos 🌳 Rodeado de naturaleza 🏙️ Vista al Costanera Center 💰 $6.900 por persona 📍 Parque Aventura Perfecto para un plan familiar, una cita o un paseo entre amigos. 📌 Guárdalo para tu próximo plan en la ciudad #minigolf #parqueaventura #panoramasantiago #findesantiago #cosasquehacerenchile #minigolfsantiago #santiago #chile #panoramassantiago #planesenpareja #chileviral #quehacerensantiago @Turistik Chile

♬ original sound – kariarcudi

Goolfy

Un mini golf indoor con luces neón, perfecto para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una experiencia diferente y entretenida bajo techo.

Con una temática selvática, todos sus circuitos están cubiertos de colores fluorescentes, figuras y estatuas que te sumergen en una especie de Amazonas luminosa a lo largo de más de 18 hoyos llenos de efectos visuales.

La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que los adultos acompañantes que no juegan pagan $5.000. Además, para grupos de 10 personas, el precio se reduce a $8.000 por jugador.

Es una opción ideal para grupos de niños, cumpleaños o celebraciones familiares, y cuenta con tres ubicaciones: Speedpark en Av. El Salto 5300, Huechuraba; Parque Araucano en Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes; y Mall Los Dominicos en Av. Padre Hurtado Sur 875, Santiago.

Asimismo, el recinto abre de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

@yerkoaf

Estaba entrete el mini golf sígueme pa más contenido :p #panorama #santiago #entretenido #foodie #fyp

♬ sonido original – Sebamata Lyriks

Mini Golf Happy Birdie

En las cercanías de la Laguna Piedra Roja, en Chicureo, se encuentra Mini Golf Happy Birdie, un espacio al aire libre que invita a disfrutar de un entretenido circuito de 18 hoyos temáticos rodeado de áreas verdes, ideal para grandes y chicos. 

Combinando naturaleza y entretención en un entorno relajado. Funciona de lunes a jueves entre las 16:40 y las 21:30 horas, y de viernes a domingo desde las 12:00 hasta las 21:30 horas, en el Espacio Urbano Abierto de Laguna Piedra Roja, Chicureo.

Los valores varían según el tamaño del grupo, con precios desde $6.500 para niños y $8.000 para adultos en grupos pequeños.

Mini golf Pirque Park

Para quienes buscan salir de la rutina y no saben qué hacer en Santiago durante el fin de semana, Pirque Park se presenta como una alternativa ideal en el sector sur de la capital. 

Este centro de entretenimiento y aventuras, ubicado en la precordillera de Pirque, ofrece una experiencia de mini golf al aire libre, perfecta para desconectarse del ruido urbano y disfrutar de un entorno natural.

Además, su mini golf destaca por contar con un completo recorrido de 18 hoyos, y además el recinto suma otras actividades como karting y paintball, convirtiéndose en un panorama variado para grupos de amigos o familias.

El valor de la entrada general para el circuito de mini golf es de $10.000 por persona. El parque funciona de miércoles a viernes entre las 16:30 y las 22:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos abre desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.

Source Texto: La Nación / Foto: Freepik
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde encontrar objetos únicos ...

Una selección de tiendas en Santiago donde encontrarás objetos únicos y originales para tu hogar, con piezas que inspiran, decoran y transforman cada rincón.

Leer mas
Economía
Estudio: 53% de los chilenos declara que el cambio de ...

La XIII Encuesta Ecosistema Emprendedor, elaborada por la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Gabriela Mistral junto a Black&White, abordó la temática “Expectativas del mundo emprendedor y nuevo gobierno”.

Leer mas
Nacional
Aprueban monumento a Piñera, pero cambio de ubicación ...

La discusión no solo giró en torno a la aprobación, sino también a la ubicación del monumento. Una indicación presentada por Juan Fuenzalida (UDI) estableció que la obra no se levantará en la Plaza de la Constitución, como se había planteado inicialmente, sino en la Plaza de la Ciudadanía. Este cambio obliga a que el proyecto regrese al Senado en tercer trámite constitucional, lo que posterga su despacho hasta marzo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/