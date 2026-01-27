La ruta de los mini golf en la capital: qué hacer en Santiago con amigos y familia

Salir de la rutina no tiene por qué ser complicado. En distintos puntos de la capital, el mini golf se ha convertido en un panorama entretenido para compartir con amigos, en pareja o en familia, combinando circuitos temáticos, naturaleza y experiencias indoor.

Si te preguntas qué hacer en Santiago este fin de semana, desde La Nación te presentamos una ruta con los mejores espacios de mini golf de la ciudad.

Mini Golf Parque Aventura

A los pies del Parque San Cristóbal se ubica Parque Aventura, un recinto que reúne canopy, salto al vacío, circuito de redes, puente colgante, muro de escalada y otras actividades al aire libre pensadas para quienes buscan aventura en plena ciudad.

Dentro del parque se encuentra su Mini Golf, una alternativa más relajada frente a las experiencias más adrenalínicas. Cuenta con 9 hoyos de juego donde tanto niños como adultos pueden disfrutar de este panorama, con distintos niveles de dificultad que hacen el recorrido entretenido para todo público.

El valor de la entrada es de $6.900 e incluye pelota y palo de golf. El acceso al recinto de Parquemet es por Pedro de Valdivia Norte y funciona de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:45 horas, permitiendo grupos de entre 1 y 4 jugadores por partida.

Goolfy

Un mini golf indoor con luces neón, perfecto para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan una experiencia diferente y entretenida bajo techo.

Con una temática selvática, todos sus circuitos están cubiertos de colores fluorescentes, figuras y estatuas que te sumergen en una especie de Amazonas luminosa a lo largo de más de 18 hoyos llenos de efectos visuales.

La entrada general tiene un valor de $10.000, mientras que los adultos acompañantes que no juegan pagan $5.000. Además, para grupos de 10 personas, el precio se reduce a $8.000 por jugador.

Es una opción ideal para grupos de niños, cumpleaños o celebraciones familiares, y cuenta con tres ubicaciones: Speedpark en Av. El Salto 5300, Huechuraba; Parque Araucano en Av. Presidente Riesco 5330, Las Condes; y Mall Los Dominicos en Av. Padre Hurtado Sur 875, Santiago.

Asimismo, el recinto abre de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas, y sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

Mini Golf Happy Birdie

En las cercanías de la Laguna Piedra Roja, en Chicureo, se encuentra Mini Golf Happy Birdie, un espacio al aire libre que invita a disfrutar de un entretenido circuito de 18 hoyos temáticos rodeado de áreas verdes, ideal para grandes y chicos.

Combinando naturaleza y entretención en un entorno relajado. Funciona de lunes a jueves entre las 16:40 y las 21:30 horas, y de viernes a domingo desde las 12:00 hasta las 21:30 horas, en el Espacio Urbano Abierto de Laguna Piedra Roja, Chicureo.

Los valores varían según el tamaño del grupo, con precios desde $6.500 para niños y $8.000 para adultos en grupos pequeños.

Mini golf Pirque Park

Para quienes buscan salir de la rutina y no saben qué hacer en Santiago durante el fin de semana, Pirque Park se presenta como una alternativa ideal en el sector sur de la capital.

Este centro de entretenimiento y aventuras, ubicado en la precordillera de Pirque, ofrece una experiencia de mini golf al aire libre, perfecta para desconectarse del ruido urbano y disfrutar de un entorno natural.

Además, su mini golf destaca por contar con un completo recorrido de 18 hoyos, y además el recinto suma otras actividades como karting y paintball, convirtiéndose en un panorama variado para grupos de amigos o familias.

El valor de la entrada general para el circuito de mini golf es de $10.000 por persona. El parque funciona de miércoles a viernes entre las 16:30 y las 22:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos abre desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.