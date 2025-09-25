“La Viuda Negra”: ella es la chilena detenida en Argentina por drogar y robar a hombres

Más de un mes lleva detenida en Mar del Plata, Argentina, Antonella Marín Quintero. La mujer, de 35 años, fue arrestada por la policía trasandina acusada de al menos cinco robos contra hombres.

De acuerdo a la información policial difundida por el medio La Capital, la mujer seducía a sus víctimas, las drogaba y posteriormente les sustraía sus pertenencias. Por estas acciones, la prensa argentina la bautizó con el apodo de “La Viuda Negra”.

Según lo informado, Marín utilizaba aplicaciones de citas para contactar hombres y concretar encuentros, la mayoría en los domicilios de ellos.

Allí, de acuerdo a lo señalado por la policía, los drogaba con sustancias que vertía en té o bebidas. Una vez adormecidos, procedía a despojarlos de sus bienes.

En uno de los casos, la mujer sustrajo un notebook, dos iPhones, un reloj Rolex y varias joyas. La víctima sufrió arritmias y cayó sobre una estufa encendida, lo que le provocó además graves quemaduras en su cuerpo.

Posteriormente, Marín comercializaba algunos de los artículos robados a través de redes sociales. Fue de esta manera que la policía logró ubicarla: agentes de civil se hicieron pasar por compradores, coordinaron una entrega y finalmente la detuvieron.

La detenida es actriz y conocida en la Región de Valparaíso por su participación en actividades vinculadas al feminismo. Asimismo, es directora y gestora cultural, directora general en La Musa Estudio de Arte y en Corazones Rojos Encuentro de Arte Feminista. Con La Musa, ha dirigido siete obras escénicas que trabajan la creación con perspectiva de género.