Las mejores tiendas de mascotas al por mayor y qué hacer en Santiago

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres acceder a alimentos, accesorios y servicios para mascotas a precios convenientes, esta guía reúne alternativas pensadas tanto para compradores finales como para quienes buscan abastecer su propio negocio.

Desde La Nación te presentamos una ruta que va desde grandes distribuidoras y supermercados especializados hasta emprendimientos nacionales con venta mayorista online, ideal para encontrar variedad y buenas oportunidades en un solo recorrido.

La opción segura en Barrio Meiggs

Mondo Mascotas

Si buscas algo para el regalón de la casa que cumpla con las tres B, bueno, bonito y barato, Mondo Mascotas es una parada obligada. Ubicado en Sazie 2998, a pasos de Estación Central, este local se ha convertido en un verdadero paraíso para quienes quieren ahorrar sin sacrificar variedad.

Este supermercado de mascotas ofrece de todo: collares, arneses y cajas de arena, hasta camas, juguetes, corrales y caniles. También hay productos para las mascotas más pequeñas, como peces, hámsters y otros animalitos. La oferta es amplia y los precios parten desde los $300 pesos, ideal para compras al por mayor o al detalle.

Una alternativa perfecta para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren encontrar precios bajos en el mercado.

Distribuidora Lira

Con más de 20 años de trayectoria, este negocio familiar comenzó como un pequeño local y hoy funciona como un completo supermercado de mascotas, que incluso incorpora peluquería canina.

El lugar destaca por sus múltiples ofertas durante todo el año y por iniciativas especiales, como celebraciones del Día del Perro.

Puedes encontrar marcas premium para gatos, como Royal Canin, Pro Plan y N&D; mientras que para perros destacan opciones de alto estándar como Acana, Brit Care, Biofresh y Taste of the Wild, además de gran variedad de productos de farmacia, y para complementar la experiencia tienen servicios de peluquería.

Ubicada en Trinidad Oriente 893, La Florida, Distribuidora Lira atiende de lunes a sábado entre 9:30 y 20:00 horas.

El mayorista único en Estación Central

Buen Amigo

Si lo tuyo es encontrar productos diferentes y a buen precio, Buen Amigo es otro dato clave en Estación Central. Esta importadora, ubicada a pasos del metro Unión Latinoamericana, destaca por su oferta poco común y valores accesibles tanto al por mayor como al detalle, con precios desde $290 y $390 respectivamente.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, en sus pasillos puedes encontrar: piscinas para mascotas, bebederos automáticos, transportadores, carpas y rascadores para gatos en todos los tamaños. Ideal si buscas salir de lo típico y darle algo distinto al regalón de la casa.

Ubicado en Unión Latinoamericana 298 y en Abate Molina 556 (importadora), funciona de lunes a viernes entre 10:00 y 19:00 horas, y los sábados hasta las 17:00 horas.

Street Dogs

Si necesitas arneses, correas y collares al por mayor, Street Dogs es un emprendimiento chileno que vale la pena conocer. La marca trabaja con producción nacional y se especializa en accesorios pensados para combinar seguridad, comodidad y un estilo urbano distintivo.

Con una gran variedad de modelos, entre ellos AeroSport, Anti Escape, Comfort, Strap y Mini Strap, con diseños ajustables que se adaptan a distintas formas y tamaños, incluyendo tallas para perros extra grandes y correas largas que permiten mayor libertad de movimiento.

No cuentan con tienda presencial, pero realizan ventas al por mayor e individuales a través de su sitio web, con envíos a todo Chile.