Las postales que dejó la nieve en Santiago: así amaneció la capital tras el frente frío

Las imágenes más impresionantes llegaron desde el sector oriente y la precordillera, en comunas como Lo Barnechea, San José de Maipo, Puente Alto y Peñalolén, donde el manto blanco fue más abundante. También hubo registros en La Reina, Vitacura y Las Condes, donde la nieve tiñó los cerros y avenidas.

Eduardo Córdova
La Región Metropolitana se vistió de blanco este viernes luego de la intensa nevazón registrada durante la madrugada. El fenómeno, que no se veía con tal magnitud desde el 2017, sorprendió a los habitantes de distintas comunas que despertaron con techos, plazas y calles cubiertas de nieve.

Pero la sorpresa mayor se dio en comunas del centro y poniente, como Quinta Normal, Maipú, Pudahuel y Peñaflor, donde se reportaron nevadas y aguanieve que dejaron escenarios inusuales en sectores donde este fenómeno es escaso.

Revisa las imágenes

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Lo Más Leído

Leer mas
