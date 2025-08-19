Home Nacional "leitao: se trabaja para dar pronto con los responsables del homic..."

Leitao: Se trabaja para dar pronto con los responsables del homicidio en Curacaví

La subsecretaria de Prevención del Delito dijo que “todas las acciones, todos los esfuerzos se van a poner para poder detener a las personas que cometieron este delito y, obviamente, poder esclarecer no solo las circunstancias, pero también, por supuesto, condenar a aquellas personas que han cometido un delito tan grave como es un delito de homicidio”.

Patricia Schüller Gamboa
La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió al robo con asesinato ocurrido en la comuna de Curacaví y aseguró que todos los esfuerzos están puestos en detener a los responsables.

Durante toda la mañana se han realizado intensos operativos para dar con los antisociales que de madrugada ingresaron a la casa de Michael Peñaloza para robar su camioneta, la misma que usaron para atropellarlo y causarle la muerte.

Según dio cuenta su familia, la semana pasada los mismos delincuentes ya habían robado en el domicilio y se llevaron las llaves de la camioneta.

Identifican a víctima de asalto en Curacaví: Ingeniero y padre de dos hijas
Patricia Schüller Gamboa

