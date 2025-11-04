Home Nacional "ley n° 21.766 permite a la pesca artesanal utilizar remanentes no..."

Ley N° 21.766 permite a la pesca artesanal utilizar remanentes no consumidos de cuotas del año 2024

La nueva normativa autoriza a la pesca artesanal a extraer los remanentes de cuotas no utilizadas durante 2024, bajo límites técnicos y ambientales definidos por la Subpesca y el IFOP, garantizando la sustentabilidad de las especies y un uso eficiente de los recursos pesqueros.

Con fecha 28 de octubre de 2025, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.766, que introduce una excepción temporal a la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892), autorizando a la pesca artesanal la extracción de los remanentes de cuota no utilizados durante el año 2024.

La ley permite aprovechar las cuotas remanentes de diversas especies, tales como anchoveta, sardina común, sardina austral y merluza austral, en distintas zonas del país, desde Arica y Parinacota hasta Aysén. Esta medida se aplicará siempre que la pesquería respectiva no haya sido declarada agotada o colapsada por el Comité Científico correspondiente, y que el traspaso de remanentes no exceda el 50% de la cuota global del año anterior.

El diagnóstico técnico que sustente la extracción deberá ser emitido por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), con base en los informes del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), y refrendado mediante decreto exento. Las capturas efectuadas antes de la entrada en vigencia de la ley y las posteriores a ella se imputarán automáticamente al remanente autorizado.

Asimismo, la norma dispone que las cesiones de cuota realizadas durante 2024 solo se considerarán válidas para efectos del remanente si fueron solicitadas antes del 30 de noviembre de ese año. La extracción del remanente podrá realizarse dentro de los 45 días posteriores al inicio de la temporada siguiente, o dentro de 90 días desde la publicación de la ley si aquella comenzó antes. En el caso de pesquerías sobreexplotadas, el plazo se reduce a 30 días y el remanente no podrá superar el 15% de la cuota global del año previo.

La aplicación de esta ley se limita exclusivamente a los remanentes del año 2024, sin permitir cesiones de cuota posteriores, y busca optimizar el uso de recursos pesqueros sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas marinos.

Ver ley N° 21.766 aquí.}

9
