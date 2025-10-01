Listas de espera en odontología: la urgencia de cerrar la llave

Karen Danke Hausdorf, Doctora en Ciencias Odontológicas, docente investigadora Facultad de Odontología Universidad San Sebastián.

Las listas de espera en odontología son el reflejo de la gran carga de enfermedades orales que arrastra nuestra población y que requieren atención especializada. Esta semana, conversando con mis estudiantes en la asignatura de epidemiología, revisamos una de las metáforas más clásicas de la disciplina: la de la bañera. En ella, el agua que corre desde la llave son las personas que se van enfermando (incidencia), mientras que el agua acumulada en la tina es todos aquellos que viven con la enfermedad (prevalencia).

Siguiendo esta analogía, las listas de espera representan el intento de sacar el agua con un balde (más horas clínicas) en una tina que sigue llenándose porque la llave permanece abierta. La única salida real es cerrarla: es decir, evitar que las personas se enfermen.

En odontología, intervenciones simples, efectivas y de bajo costo pueden prevenir y detener la progresión de enfermedades, evitando la necesidad de tratamientos invasivos, complejos y costosos. Si estas estrategias alcanzan a toda la población, la necesidad de atención de especialidad (listas de espera) se reducirá de manera natural y sostenida.

En definitiva, contratar más especialistas alivia la presión, pero no resuelve la raíz del problema. La verdadera transformación pasa por invertir más en prevención, fortalecer la salud oral en la atención primaria y diversificar las vías de acceso. Solo así dejaremos de parchar un sistema que se desborda y podremos cerrar la llave que mantiene llena la bañera.

