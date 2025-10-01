Home Columnistas "listas de espera en odontología: la urgencia de cerrar la llave..."

Listas de espera en odontología: la urgencia de cerrar la llave

(Karen Danke Hausdorf, Doctora en Ciencias Odontológicas, docente investigadora Facultad de Odontología Universidad San Sebastián): En odontología, intervenciones simples, efectivas y de bajo costo pueden prevenir y detener la progresión de enfermedades, evitando la necesidad de tratamientos invasivos, complejos y costosos. Si estas estrategias alcanzan a toda la población, la necesidad de atención de especialidad (listas de espera) se reducirá de manera natural y sostenida.

Columnista
Comparte esta noticia

Karen Danke Hausdorf, Doctora en Ciencias Odontológicas, docente investigadora Facultad de Odontología Universidad San Sebastián.

Las listas de espera en odontología son el reflejo de la gran carga de enfermedades orales que arrastra nuestra población y que requieren atención especializada. Esta semana, conversando con mis estudiantes en la asignatura de epidemiología, revisamos una de las metáforas más clásicas de la disciplina: la de la bañera. En ella, el agua que corre desde la llave son las personas que se van enfermando (incidencia), mientras que el agua acumulada en la tina es todos aquellos que viven con la enfermedad (prevalencia).

Siguiendo esta analogía, las listas de espera representan el intento de sacar el agua con un balde (más horas clínicas) en una tina que sigue llenándose porque la llave permanece abierta. La única salida real es cerrarla: es decir, evitar que las personas se enfermen.

En odontología, intervenciones simples, efectivas y de bajo costo pueden prevenir y detener la progresión de enfermedades, evitando la necesidad de tratamientos invasivos, complejos y costosos. Si estas estrategias alcanzan a toda la población, la necesidad de atención de especialidad (listas de espera) se reducirá de manera natural y sostenida.

En definitiva, contratar más especialistas alivia la presión, pero no resuelve la raíz del problema. La verdadera transformación pasa por invertir más en prevención, fortalecer la salud oral en la atención primaria y diversificar las vías de acceso. Solo así dejaremos de parchar un sistema que se desborda y podremos cerrar la llave que mantiene llena la bañera.

Karen Danke Hausdorf, Doctora en Ciencias Odontológicas, docente investigadora Facultad de Odontología Universidad San Sebastián.

Source Texto: Karen Danke Hausdorf/Foto: Pixabay
Comparte esta noticia
Columnista https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Columnistas

Palestina en las Naciones Unidas...

(Samuel Fernández Illanes, exembajador y académico Universidad Central): Lo que la Asamblea General decida, aunque legalmente sería sólo una recomendación no vinculante, tiene un alto significado político. Los países, soberanamente, podrán decidirlo bilateralmente o alcanzar acuerdos en conjunto. Ha sido el caso en la Unesco, donde Palestina en Miembro Pleno, al no existir el veto norteamericano. La administración de Trump decidió suspender su participación en ese organismo especializado.

Leer mas
Columnistas

Turismo y sostenibilidad: el desafío que abrazamos en ...

(Sebastián Álvarez, alcalde de Pucón): El desafío es enorme, pero también lo es nuestra convicción: en Pucón estamos trabajando para que el turismo no sea solo una industria de corto plazo, sino una herencia sostenible para todos quienes habitan y visitan nuestro territorio. Esa es, estoy convencido, la única manera de garantizar que nuestra comuna siga siendo un destino imperdible, no solo por sus paisajes y experiencias, sino también por la manera en que protege y honra su patrimonio natural y cultural.

Leer mas
Columnistas

Cultura y memoria para un Chile mejor...

(Héctor Valdés, cirujano plástico y escultor): He desarrollado más de cincuenta esculturas en homenaje a chilenos que han sido relegados por los planes de estudio o por la desmemoria colectiva: figuras históricas que cimentaron nuestra identidad y compatriotas contemporáneos que fueron víctimas de la violencia y que, con frecuencia, son olvidados por el propio Estado. De este esfuerzo surge la Fundación amARTE, un proyecto que busca rescatar la memoria, la dignidad y los valores que nos permiten reconocernos como nación.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Columnista
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/