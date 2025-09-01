Llegada de turistas extranjeros a Chile creció en primer semestre: se sumó llegada de bolivianos

El Gobierno reportó este lunes que las llegadas de turistas extranjeros a Chile superaron los 3,1 millones en el primer semestre de 2025.

Los argentinos y los bolivianos fueron quienes más arribaron al país, seguidos de cerca por los brasileños.

La cifra implicó un aumento respecto del mismo período en 2024, cuando se contabilizaron más de 2,3 millones de llegadas.

MÁS DE 3 MILLONES DE EXTRANJEROS VISITARON CHILE EN 1° SEMESTRE DE 2025

Con 3.169.082 llegadas de turistas internacionales, las autoridades del sector realizaron un balance positivo del primer semestre de 2025.

Estas cifras reflejaron una variación favorable de 32,6% respecto de 2024, y comparadas con 2022 y 2023, los incrementos llegaron a 458,5% y 72,9%, respectivamente.

En el acumulado, las nacionalidades con mayor participación fueron: argentinos (55,3% – 1.751.658), bolivianos (7,9% – 251.355) y brasileños (7,9% – 251.210).

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez lideró los ingresos con 1.048.320 llegadas, seguido por Los Libertadores (706.903), Cardenal Samoré (233.252), Colchane (167.630) y Pino Hachado (123.972).

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, afirmó que el sector “sigue consolidándose como un motor económico para el país”.

“Estos números son una señal del dinamismo de nuestra industria y de la confianza que genera Chile como destino turístico…”, añadió.

Respecto al mercado argentino, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, indicó que este “continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Chile”, con un aumento de 78,8% en el primer semestre (772 mil llegadas más que en 2024).

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES DURANTE JUNIO

En junio de 2025 se registró un alza de 6,2% en doce meses, con 299.195 llegadas de turistas extranjeros.

Argentina lideró con 36,0% de participación, seguida por Brasil (22,4%), Bolivia (10,6%) y Perú (8,0%).

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez concentró el 55,7% de las llegadas, seguido por Los Libertadores (10,7%), Colchane (6,8%), Cardenal Samoré (5,2%) y Chacalluta (5,0%).