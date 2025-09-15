lluvia, calor y bajas temperaturas: Revisa el surtido pronóstico meteorológico para la semana dieciochera

Diverso es el pronóstico del tiempo para la semana de Fiestas Patrias. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que mientras en algunas zonas se registrarán altas temperaturas, en otras se esperan precipitaciones.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga indicó a Emol que en la Región Metropolitana habrá “buenas condiciones” desde el lunes 15 hasta el viernes 19.

En la capital, las temperaturas comenzarán con un importante aumento térmico. “Esperamos que durante el lunes y martes esté entre 26 y 28ºC. Va a estar bien caluroso el inicio de la semana”, señaló.

Sin embargo, “del miércoles en adelante ya se empiezan a atenuar en algo las temperaturas máximas, producto de los sistemas frontales y nubosidad que van a cruzar más hacia el sur”. Así, se prevén máximas de entre 20 y 22ºC en los días siguientes.

Para el fin de semana, la RM podría registrar precipitaciones bajas. “El sábado 20 va a estar muy cubierto el cielo y esperamos algunas precipitaciones desde la madrugada del sábado hasta la tarde del domingo 21, pero la verdad es que son bastante bajas. No deberíamos estar superando los 3 milímetros (mm) en el total del evento”, aclaró Zúñiga.

En el litoral central, las condiciones serán “muy similares” a las de Santiago, aunque con temperaturas más moderadas.

“Este lunes y martes en Valparaíso estará en torno a los 21 a 22ºC y ya de ahí se atenúa, va a estar en torno a los 18ºC el resto de la semana”. Además, existe una baja probabilidad de chubascos débiles hacia el sábado en la mañana y domingo, “pero es menor, es 1 mm”.

En La Serena, el pronóstico también apunta a “buenas condiciones de tiempo”. “En general las temperaturas, las máximas, igual se van a presentar este lunes y martes. Pero el 18 igual tiene buenas condiciones de tiempo, las temperaturas van a estar en torno a los 19 a 21ºC para las fiestas”, dijo. El sistema frontal llegará a esa zona de forma tan débil que no alcanzaría a superar 1 mm.

ZONA SUR

La zona sur del país sí tendrá lluvias durante Fiestas Patrias. El meteorólogo explicó que el frente se manifestará entre Aysén y el Maule, y que en algunos sectores “va a llover para el ’18′”.

En Pucón, las precipitaciones podrían alcanzar entre 15 y 20 mm, comenzando con fuerza el jueves 18 en la mañana y extendiéndose hasta la tarde del viernes. En Temuco, se esperan entre 10 y 12 mm en todo el evento a partir del “18”.

En Concepción, las lluvias comenzarán el 18, pero serán débiles, con una posible intensificación durante la tarde del mismo día. “En Concepción se va a concentrar el 18 y en la madrugada del 19. Y ahí no vamos a superar los 6 mm”, detalló. En “Curicó, toda esa región del Maule, va a estar bajo los 5 mm”.