Home Columnistas "lo que se olvida cuando se resuelve por mandato..."

Lo que se olvida cuando se resuelve por mandato

(Cynthia Riquelme, vicedecana Facultad de Educación, Universidad Central): Una vez más, la ley llega a destiempo para el desarrollo de nuevos protocolos y reglamentos que deben estar listos, informados y compartidos por las comunidades escolares a sus apoderados antes del proceso de matrícula.

Columnista
Comparte esta noticia
Lo que se olvida cuando se resuelve por mandato

Cynthia Riquelme, vicedecana Facultad de Educación, Universidad Central.

Hace unos meses escribí una columna de opinión respecto a los inhibidores de señales instalados en la Municipalidad de Lo Barnechea para regular el uso de celulares, planteando que el camino eran los procesos de autorregulación como parte de procesos educativos tanto en las familias como en los colegios.

Ahora, las autoridades nacionales fueron más lejos y definieron que por Ley (21.801), el uso de celulares está prohibido (con algunas excepciones) tanto para los estudiantes como para los docentes. 

Una vez más, las autoridades muestran desconexión acerca de lo que sucede en las aulas y siguen mostrando la desconfianza no sólo en la autorregulación de docentes y estudiantes, si no, además, en lo que pueden hacer en sus aulas para fortalecer y desarrollar esta área.

Una vez más se piensa que un mandato va a cambiar una conducta en un siglo en que la tecnología, en todas sus formas, nos invita a movilizar nuevas habilidades.

Una vez más, la ley llega a destiempo para el desarrollo de nuevos protocolos y reglamentos que deben estar listos, informados y compartidos por las comunidades escolares a sus apoderados antes del proceso de matrícula.

Una vez más la imposición por sobre la comprensión. 

Una vez más olvidaron lo más importante, incluir la voz de los protagonistas: estudiantes y docentes.

Afortunadamente, en Chile, aún hay colegios que siguen trabajando por lograr altos niveles de autonomía, autorregulación y pensamiento crítico. Comunidades en que trabajan, de manera conjunta, estudiantes, familias y colegio. De hecho, les sorprendería lo rigurosos que son los/las estudiantes cuando se promueve el desarrollo de una ciudadanía crítica. Surge la conciencia respecto de sus procesos y los de su entorno. Surge la necesidad de promover cambios. Surge el pensamiento propio, la opinión, el respeto, el diálogo. Todo aquello que los espacios escolares han perdido por poner el foco en el cumplimiento de procesos administrativos (leyes, normativas, reglamentos, protocolos) por sobre procesos pedagógicos que movilicen el crecimiento y el discernimiento.

Cynthia Riquelme, vicedecana Facultad de Educación, Universidad Central.

Source Texto: Cynthia Riquelme/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Columnista https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Columnistas
Los therians bajo la lupa: ¿Qué le pasa al cuerpo al m...

(Frano Giakoni Ramírez, director de la carrera de Entrenador Deportivo, Universidad Andrés Bello): El auge de los therians vuelve a recordar algo simple: el cuerpo humano está diseñado para moverse en múltiples planos y patrones, no solo sentado frente a una pantalla. Si esta tendencia logra que más jóvenes se activen físicamente, el desafío será canalizar ese movimiento hacia prácticas seguras y estructuradas.

Leer mas
Columnistas
La lógica kafkiana en las organizaciones contemporánea...

(Patricio Yuras Maltés, director de Ingeniería en Administración de Empresas, Universidad Central): En las organizaciones actuales persiste una tensión entre principios formales —meritocracia, transparencia, objetividad— y prácticas informales que inciden decisivamente en la toma de decisiones. En el contexto chileno, una de las más visibles es “el pituto”.

Leer mas
Columnistas
El fuego arrasa distinto y la reconstrucción debe cons...

(Liliana Cortés, directora social del Hogar de Cristo): Las cifras son elocuentes: más de 20 mil personas damnificadas y más de 4 mil viviendas destruidas. Más del 80% del daño se concentra en Biobío y el 20% en Ñuble. En números absolutos, el impacto es mayor en Biobío, una región más extensa y poblada. Pero el daño social no es homogéneo. La pobreza que se incendia no es igual en ambas regiones. Y eso importa al pensar la reconstrucción.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Columnista
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/