Los mejores cafés de especialidad: La ruta si buscas qué hacer en Santiago

El ritmo de la ciudad se disfruta mejor con un buen café: puede ser solo, con leche y espuma, o incluso en versión fría, siempre acompañado de algo dulce para completar la experiencia.

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres probar algo distinto, desde La Nación te recomendamos esta guía que reúne cafeterías imperdibles en distintos barrios de la capital, desde locales patrimoniales hasta espacios contemporáneos con propuestas culturales.

Felix Café

Una cafetería de estilo contemporáneo y formato pequeño, ubicada en Coyancura 223, local 2, en la comuna de Providencia. Es una excelente opción para comprar un buen café y luego recorrer el sector de Los Leones, uno de los barrios más activos de la zona.

El local se ha ganado un nombre por ofrecer cafés de alta calidad a precios accesibles, además de una propuesta dinámica que va más allá de la taza.

Destacan sus coffee parties, encuentros que se realizan durante el año y que reúnen a ilustradores, brunchs temáticos, degustaciones de distintas bollerías y otras actividades que convierten la visita en una experiencia distinta y cercana.

Abre de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas, y los sábados y domingos de 9:00 a 13:30 horas.

La Huérfana

Para quienes buscan un panorama patrimonial dentro de las opciones sobre qué hacer en Santiago, La Huérfana, ubicada al interior del Palacio Pereira, es una parada imperdible para los amantes del café.

Situada en Huérfanos 1515, esta cafetería de especialidad funciona en un espacio amplio y luminoso, donde se trabaja con granos exclusivos de alta calidad. Su propuesta la ha llevado a ser reconocida entre las 36 mejores cafeterías de Chile por The Best Coffee Shops 2025.

Además del café, ofrece una variada carta para acompañar durante el día, con opciones como yogurt natural con granola artesanal, queques de arándano o de plátano con chocolate, y otras preparaciones dulces. La Huérfana también destaca por sus alternativas para almorzar, con menú del día.

Además, cuenta con un segundo local en Barrio Italia, ubicado en Santa Isabel 598, ideal si prefieres recorrer el polo cultural entre Ñuñoa y Providencia.

El local del Palacio funciona de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas, y los sábados de 10:00 a 18:00 horas. En tanto, el local de Barrio Italia abre de martes a domingo, de 12:00 a 19:00 horas.

Cafecito House

Otro imperdible de Providencia, ubicado en Julio Prado 838. Esta cafetería, que funciona desde finales de 2024, ha logrado conquistar a los paladares con su café de especialidad y una propuesta que mezcla gastronomía y arte.

Su local, que también opera como estudio creativo, Cafecito House destaca por un gran ventanal que permite ver al barista preparar los cafés y realizar pedidos directamente desde la calle.

De espacios amplios y luminosos, el lugar ofrece desde un clásico espresso hasta preparaciones más elaboradas, como el cappuccino tiramisú. La experiencia se completa con una cuidada selección de dulces, entre ellos medialunas rellenas con dulce de leche y alfajores artesanales.

Durante los fines de semana, suele invitar a DJ en vivo, instalando la mesa de mezclas junto a la ya icónica ventana, mientras vecinos y visitantes disfrutan del café en las mesas de la vereda, creando un ambiente relajado y vibrante.

Wonderland Café

Una opción más exótica en pleno Barrio Lastarria: esta cafetería, inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, te sumerge en la obra de Lewis Carroll.

Ubicada en un edificio de decoración victoriana, el espacio está lleno de detalles como cartas, conejos blancos, sombreros y otros guiños al clásico relato, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Aquí podrás probar una amplia variedad de cafés de especialidad, como el flat white o el latte Nutella, además de una gran selección de tés. También es un lugar perfecto para disfrutar de un brunch o del tradicional afternoon tea inglés: una bandeja de varios niveles con preparaciones dulces y saladas.

Está ubicado en Rosal 361, abre de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas.