Los mejores karting de la capital: qué hacer en Santiago si buscas velocidad

Si la rutina te pide una dosis de adrenalina y te estás preguntando qué hacer en Santiago para salir de lo común, el karting aparece como uno de los panoramas más entretenidos y buscados de la temporada.

Desde La Nación recomendamos los siguientes establecimientos para que vivas la experiencia de ser piloto por un día.

SpeedPark

Ubicado en Avenida El Salto 5300, Huechuraba, SpeedPark destaca por ofrecer una infraestructura de alto nivel con una pista de adultos de 500 metros, semáforos estilo Fórmula 1 y cronometraje en tiempo real.

Sus karts es una de las más versátiles de la capital, incluyendo desde los potentes Sodikart Sport de 390 cc para competiciones y opciones biplaza, hasta modelos exclusivos para niños que abarcan rangos de edad entre los 3 y 14 años.

Sin embargo, lo que más lo diferencia es la inclusión, siendo el único recinto en Santiago que cuenta con el Sodikart RX7, un vehículo adaptado con mandos en el volante para personas con movilidad reducida en las piernas.

@banderacuadros Hoy estuvimos en SpeedPark de Huechuraba junto a la Fórmula de MACC, torneo amateur de Karting de arriendo. Si tienes dudas déjalas en los comentarios y las resolvemos con otro video. ♬ sonido original – Bandera Cuadros

Rally Kart

Si buscas adrenalina y te preguntas qué hacer en Santiago, Rally Kart es una de las opciones más accesibles en Santiago, con más de 35 locales en todo Chile tiene una gran oferta de pistas en la Región Metropolitana.

Con presencia en Mall Sport, Maipú, Florida Center, Cerrillos y Puente Alto, esta franquicia ofrece una variedad de pistas indoor y outdoor.

Sus circuitos están diseñados para recibir desde pilotos principiantes hasta profesionales, operando con karts de ingeniería alemana y barreras de alta seguridad para garantizar una experiencia confiable en cada carrera.

@momisidoraa ¿Ya conoces @rallykart_chile ? Son pistas altamente desarrolladas por profesionales y muy seguras, puedes ir con tu grupo de amigos y averiguar quién es el más veloz. 🏎 Cuentan con 22 pistas a través del país, esta esta ubicada en Mall Plaza Tobalaba, Puente Alto.🛣 Niños 1.40 cm de altura pueden ingresar. Altura mínima debe ser medida en la entrada.🏁 Los valores valores van desde los $6.990 hasta los $16.990 por persona. Test 3 vueltas $6.990 Corta 8 vueltas $8.990 Normal 18 vueltas $11.990 Desafío 28 vueltas $16.990 Recuerda que en @entrekids.cl puedes encontrar este y más panoramas con tremendos descuentos. Utiliza mi código EKBABYISIDORAA al realizar tu compra. #puentealto #santiago #panoramas ♬ Tokyo Drift! – Koto.

Karting GoKarts

Uno de los kartings imperdibles de Las Condes, ubicado en Valenzuela Puelma 9500, este espacio busca que cada visitante experimente la conducción deportiva con la intensidad de un profesional.

El recinto cuenta con tres pistas diferenciadas: una infantil, una de nivel medio y el trazado principal para pilotos avanzados. Además, tienes la posibilidad de añadir una cámara al casco por un valor extra, ideal para quienes deseen grabar su recorrido y revivir la adrenalina de la pista.

Lampa Kart Center

Si al buscar qué hacer en Santiago tu objetivo va más allá de la entretención y apunta al alto rendimiento, Lampa Kart Center en el sector de Batuco es la parada obligatoria.

Este recinto se diferencia de las pistas tradicionales al operar como un verdadero kartódromo profesional. La experiencia aquí busca simular condiciones reales de competición, permitiendo grillas de hasta 10 pilotos simultáneos en pista para garantizar la intensidad propias de una carrera oficial.

El centro cuenta con una escuela de pilotos, ideal tanto para niños que inician su trayectoria como para adultos que desean competir profesionalmente. Además, el lugar es sede frecuente de campeonatos y eventos corporativos.