Los mejores lugares para recorrer la ciudad en bicicleta: qué hacer en Santiago y Las Condes

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres redescubrir la capital desde otra perspectiva, la bicicleta es tu mejor aliada.

Desde La Nación, te recomendamos estas cuatro rutas que cruzan once comunas hasta senderos en cerros isla con vistas panorámicas.

Ciclovía Mapocho 42k

La ciclovía que busca unir Santiago es una iniciativa impulsada por la Pontificia Universidad Católica que propone un trazado de 42 kilómetros por once comunas, desde Lo Barnechea hasta Renca, pensado como un corredor exclusivo para movilidad no motorizada.

Esta “vía verde” enlaza parques emblemáticos como el Balmaceda, el Metropolitano y el de las Esculturas, articulando varios de los principales polos turísticos de Santiago y Providencia.

El proyecto considera ciclovías, senderos peatonales y miradores con vistas al río Mapocho y a los cerros Manquehue y Manquehuito. Hoy, Vitacura concentra la mayor parte del recorrido, con 10,4 kilómetros que incluyen tramos en el Parque Bicentenario, el Parque Monseñor Escrivá de Balaguer y el Parque Río Mapocho.

Las Pasarelas del Parquemet

Con más de 700 hectáreas, el cerro San Cristóbal es uno de los parques urbanos más grandes del mundo y un punto clave para el ciclismo en la capital.

Uno de sus recorridos más atractivos es el paseo las Pasarelas, un trayecto de 2,7 kilómetros, unos 5,4 km ida y vuelta, que va desde el acceso de La Pirámide hasta el Vivero Chagual y el Jardín Japonés. Gracias a su accesibilidad universal, conecta de manera continua con sectores como Tupahue, permitiendo una experiencia cómoda para ciclistas durante la semana hasta las 20:30 horas y los fines de semana hasta las 13:30 horas.

Además, el recorrido ofrece acceso a más de seis miradores con vistas panorámicas de 360 grados sobre Santiago, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de la ciudad desde las alturas.

Parque Forestal y Bellas Artes

El trayecto que recorre el Parque Forestal hasta el Museo Nacional de Bellas Artes es uno de los puntos con mayor valor patrimonial para el ciclismo en la zona central.

Al avanzar por el parque, la ruta transcurre bajo un entorno arbolado que bordea el casco histórico. Debido a la naturaleza recreativa del sector y a la superficie irregular del terreno, este tramo requiere mayor precaución y un ritmo moderado, especialmente por la convivencia con peatones en las áreas de esparcimiento.

Aunque es un trayecto corto, el recorrido culmina frente a la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes. Esta ubicación permite el acceso directo a la oferta de museos, cafés y vida urbana de los barrios Lastarria y Bellas Artes.

Parque Cerro Calán

Ubicado en Camino El Observatorio 1515, el Parque Cerro Calán es un destino para el ciclismo recreativo de baja intensidad en el sector oriente.

A diferencia de otras rutas de montaña en la zona, este cerro isla de 56 hectáreas ofrece un entorno controlado y seguro, ideal para quienes buscan una alternativa al tránsito vehicular de las avenidas principales de Las Condes.

El principal atractivo para los ciclistas es su sendero perimetral de 2 kilómetros, diseñado con una pendiente suave que permite un recorrido fluido y apto para todo tipo de bicicletas.

Esta vía rodea la cima del cerro (donde se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional), ofreciendo vistas despejadas en 360 grados hacia la Cordillera de los Andes, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y tener las mejores vistas de la ciudad y los distintos cerros isla que conforman el valle de Santiago.

El parque opera de lunes a domingo, entre las 07:30 y las 20:00 horas.