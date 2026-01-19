Los mejores restaurantes de mariscos: guía para qué hacer en Santiago y comer buen pescado

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres salir de los panoramas habituales, recorrer restaurantes especializados en mariscos aparece como una buena alternativa.

Ya sea en terrazas con vista de barrio, espacios temáticos o comedores clásicos, estos locales ofrecen distintas formas de trabajar el producto del mar, con cartas que priorizan la frescura, la estacionalidad y recetas que se mantienen vigentes con el paso del tiempo.

Por eso, desde La Nación te recomendamos una selección de restaurantes para disfrutar pescados y mariscos en distintos puntos de la ciudad.

Ocean Pacific’s

Uno de los restaurantes temáticos más conocidos de Santiago, donde múltiples objetos conviven en un mismo espacio, desde estatuas, equipos de buzos, mascarones de proa, timones y pinturas se reparten por sus amplios salones..

Creado en 1991, Ocean Pacific’s se ha consolidado como un referente de la cocina marina en la capital, combinando una propuesta gastronómica reconocible, además por su gran calidad de vinos, lo cual lo llevó a ser ganador en el Restaurant Awards 2025 de Wine Spectator, certamen que distingue a restaurantes con las mejores cartas de vino de nivel internacional.

En la carta aparecen preparaciones clásicas y platos de mayor elaboración. Destaca la centolla con ensalada de mango, presentada como un timbal con mayonesa casera sobre una base fresca y una suave salsa picante. También la “Tormenta Marina”, un filete de atún en costra de pistachos con risotto de hongos y pulpo al olivo. A esto se suman los locos mayo de Tongoy, servidos con papas confitadas y láminas de betarraga encurtida.

Ubicaciones

Huérfanos 2286, Santiago

Av. Padre Hurtado 1480, Vitacura

Marisquería Tahiti

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un restaurante de mariscos en el sector de Barrio Yungay, Marisquería Tahiti este restaurante te hará sentir debajo del mar con decoración elegante, inspirada en el mundo marino, evoca la sensación de estar a bordo de un navío de primera clase.

Con más de 20 años de trayectoria, el local destaca por la calidad de sus productos y una propuesta que incorpora sabores de la gastronomía peruana. En su carta sobresalen las paellas, los ceviches y las preparaciones en base a reineta, junto a opciones clásicas como la trilogía de ceviches, el cóctel de camarones, los chupes y pasteles de mariscos.

Dirección

General Bulnes 87, Santiago Centro

Rey Camarón

Buffet, mariscos al estilo Luisiana y porciones abundantes definen la propuesta de Rey Camarón, un local ubicado en Providencia que apuesta por una experiencia intensa y sin apuros. El restaurante se ha hecho conocido por su formato de tenedor libre y por servir preparaciones directas, sabrosas y contundentes.

Su plato estrella es la bolsa luisiana, una preparación emblemática que llega a la mesa cargada de cangrejo, camarones, anillos de calamar, almejas y ostiones, todo bañado en el aliño secreto de la casa.

El buffet ofrece tres horas para comer todo lo que quieras, lo que transforma la visita en una experiencia que va más allá de una comida tradicional. Los bebestibles se pagan aparte y los valores varían según el día: de lunes a jueves, el precio para adultos es de $18.990 y para niños es de $10.990; mientras que de viernes a domingo y feriados, el valor es de $21.990 para adultos y $11.990 para niños.

Dirección

Constitución 151, Providencia

Squella

En el sector poniente de Santiago, Squella es un restaurante de larga trayectoria que funciona desde 1974 en una antigua casona de Avenida Cumming.

Su propuesta se centra en mariscos frescos, como las Ostras, langostas y centollas se mantienen vivas en piscinas con agua de mar, visibles para el público antes de su preparación. Además, de forma periódica realizan celebraciones dedicadas a productos específicos, como el día de las almejas o de las ostras.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, es una parada a considerar. Actualmente funciona en la terraza del cuarto piso de la casona, un espacio al aire libre con vista al barrio Yungay.

Dirección

Av. Ricardo Cumming 94, Santiago