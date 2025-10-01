Los ocho candidatos presidenciales declararon su patrimonio

Los ocho postulantes a la Presidencia presentaron sus declaraciones de patrimonio ante el portal InfoProbidad. Las cifras incluyen rentas, propiedades, vehículos, sociedades y créditos, con niveles de detalle variados según cada abanderado.



Según publica Emol, Eduardo Artés (indepenidente) presentó la declaración más breve. Informó una renta bruta mensual de $523.000 y un único inmueble ubicado en El Tabo, avaluado en $21.335.549. No declaró sociedades ni ahorros.



Franco Parisi (Partido de la Gente) declaró una propiedad en Alabama, Estados Unidos, en copropiedad, con un valor de US$700.000. También informó la posesión de un Mercedes-Benz año 2018 y un crédito de consumo por $63.000.000.



Jeannette Jara (Partido Comunista) indicó una renta bruta mensual de $985.641. Declaró el 50% de un inmueble en Padre Hurtado (avaluado en $179.324.631) y tres propiedades en Santiago: una por $50.776.245, otra por $55.374.824 y el 50% de una tercera por $63.766.212. Además, posee un Mitsubishi 2020 avaluado en $11.516.340, dos créditos hipotecarios y un crédito de consumo por más de $4 millones.



Marco Enríquez-Ominami (Indepiente) informó una renta bruta mensual de $9.066.967. Declaró el 50% de un inmueble en Zapallar (avaluado en $443.798.500) y el 22,99% de la nuda propiedad de otro en Providencia (avaluado en $56.713.994). También posee el 99% de la productora Rivas y Rivas Limitada y el 50% de 4C Consultores Limitada, junto a un crédito de consumo por $10.000.000.



Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), en tanto, declaró un inmueble en Villarrica por $115.000.000, un Toyota 2025 avaluado en $22.161.217 y un Hyundai 2021 por $4.000.000.



Harold Mayne-Nicholls (independiente) informó actividades no remuneradas en Trasandino S.A.D.P, la Fundación Ganamos Todos y en producción de eventos. Declaró un inmueble en Peñalolén avaluado en $611.559.192, junto a un crédito hipotecario y otros pasivos.



Evelyn Matthei (Chile Vamos) declaró el 25% de un inmueble en Villarrica (avaluado en $761.646.275) y otro en Las Condes por $359.119.667. También posee un Toyota 2010 avaluado en $8.358.327 y un APV.



Finalmente, José Antonio Kast (Partido Republicano) informó una renta bruta mensual de $3.500.000. Declaró el 25% de un inmueble en Los Lagos (avaluado en $41.695.438) y el 7,69% de otro en Puerto Varas (avaluado en $84.726.125). Posee un Nissan 2008 avaluado en $2.322.823, 597.222 acciones del Banco Chile y el 90% de Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada. En el ítem de bienes inmuebles de sociedades, figuran siete propiedades en Buin, tres en Las Condes y una en Puerto Varas. También registra participación en Inversiones Cimientos SPA, Desafíos SPA y Horizonte SPA. A través de Padua Limitada, es accionista mayoritario del Colegio Campanario de Buin, con el 90% de la propiedad a su nombre.