Luego de su cambio físico: Daniel Radcliffe responde a los rumores sobre su interpretación de “Wolverine”

Desde hace meses circula un fuerte rumor sobre el famoso actor británico Daniel Radcliffe, pues diferentes especulaciones vinculan al intérprete con el Universo Cinematográfico de Marvel, para poder personificar al reconocido personaje “Wolverine”.

Por varios años, Hugh Jackman ha sido el encargado de interpretar al miembro de los “X-Men”, y volverá a encarnar al héroe en “Deadpool 3”. No obstante, el protagonista de “Harry Potter” se ha perfilado como el favorito de los fans para poder “reemplazar” al mencionado actor.

Asimismo, esta posibilidad ha tomado mayor fuerza en las últimas horas, después de que se viralizaran algunas imágenes de Radcliffe con un cuerpo bastante tonificado, similar al que luce Jackman para ponerse en la piel del personaje.

En este sentido, y debido a los rumores, el intérprete de 34 años aclaró en una entrevista con la sección especial de Vanity Fair las posibilidades de que se convierta en el nuevo Wolverine. Sin embargo, su respuesta causó cierta decepción entre sus fans.

“Sí, me he puesto fuerte porque soy obsesivo y porque quiero. Ya has visto a mis padres, son unos locos del ejercicio. Así que eso lo he heredado. Pero no, no es por Wolverine. Me siento halagado, pero no”, comentó.

Cabe destacar que en el año 2022, en una conversación con ComicBook.com, el propio actor reconoció que “muchas veces la gente viene a mí y me dice: ‘Oye, escuché las noticias de Wolverine, eso es genial’. No, no sé nada al respecto. Entiendo que alguien diga claramente: ‘¡Wolverine es realmente bajo en los cómics, deberías ser un tipo bajo para hacerlo!’, pero no me veo a mí mismo, no los veo pasando de Hugh Jackman a mí. ¿Pero quién sabe? Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel”.