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Lugares turísticos en Chile: Ancud y su gastronomía chilota con curanto y papas nativas

Entre los lugares turísticos en Chile, Ancud se presenta como un puerto con fuerte identidad cultural y gastronómica. Ubicado en el extremo norte de la Isla Grande de Chiloé, este destino combina patrimonio histórico, mercados tradicionales y una cocina chilota que refleja la riqueza del archipiélago.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Ancud y su gastronomía chilota con curanto y papas nativas

Entre los lugares turísticos en Chile, Ancud se presenta como un puerto con fuerte identidad cultural y gastronómica. Ubicado en el extremo norte de la Isla Grande de Chiloé, este destino combina patrimonio histórico, mercados tradicionales y una cocina chilota que refleja la riqueza del archipiélago.

Ancud es también un punto estratégico para quienes desean recorrer las islas interiores y conocer la diversidad cultural de Chiloé.

Curanto: tradición culinaria chilota

El curanto en hoyo, preparado con mariscos, carnes, papas y milcaos, es el plato emblemático de Ancud. Cocinado bajo tierra con piedras calientes, este ritual gastronómico representa la comunidad y tradición chilota. Degustar un curanto en Ancud es vivir una experiencia cultural única dentro de los lugares turísticos en Chile.

Papas nativas y productos locales en este lugar turístico en Chile

La diversidad de papas nativas de Chiloé, con más de 200 variedades, es otro de los tesoros gastronómicos de la zona. En los mercados de Ancud, los visitantes encuentran además quesos artesanales, pescados frescos y productos agrícolas, que refuerzan la identidad culinaria del puerto. Estos sabores convierten a Ancud en un referente del turismo gastronómico en el sur de Chile.

Mercados tradicionales y vida comunitaria

El mercado municipal de Ancud es un espacio donde se mezclan gastronomía y cultura. Allí se ofrecen productos frescos, artesanías y preparaciones típicas, en un ambiente que refleja la vida comunitaria chilota. Este entorno convierte al puerto en uno de los lugares turísticos en Chile más auténticos y representativos.

Patrimonio histórico y natural en este lugar turístico en Chile

Ancud conserva un importante legado histórico, ligado a la defensa del territorio durante la época colonial. Sus fortificaciones españolas, como el Fuerte San Antonio, forman parte de su atractivo cultural. Además, el entorno de fiordos, canales y bosques nativos refuerza la identidad del puerto como destino turístico.

Ancud demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la gastronomía chilota y la tradición cultural. El curanto en hoyo, las papas nativas y los mercados tradicionales convierten a este puerto en un imperdible del archipiélago de Chiloé.

Lugares turísticos en Chile: si visitas Ancud esto debes saber antes de ir
Source Texto: La Nación / Foto: La Tercera
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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