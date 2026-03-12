Lugares turísticos en Chile: Castro y su curanto chilote en mercados tradicionales

En la Región de Los Lagos, Castro se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más representativos de la cultura chilota.

Su gastronomía tradicional refleja la riqueza de la isla, con platos comunitarios y productos locales que narran la identidad de Chiloé.

Curanto: tradición comunitaria en la mesa

El curanto al hoyo es el plato más emblemático de Castro. Preparado con mariscos, carnes, papas y milcaos, cocidos bajo tierra con piedras calientes, representa la esencia del turismo gastronómico en Chiloé.

Este lugar turístico en Chile invita a compartir una experiencia culinaria única, donde la comunidad y la tradición se encuentran.

Papas nativas y mercados tradicionales en este lugar turístico en Chile

Las papas chilotas, con su diversidad de colores y sabores, son otro símbolo de la identidad local. En el mercado de Dalcahue, cercano a Castro, se pueden encontrar estas variedades junto a mariscos frescos y productos artesanales, reforzando la autenticidad de la cocina chilota.

Paisaje insular como acompañamiento

Las casas palafito, las iglesias patrimoniales y el entorno insular son el escenario que acompaña cada comida. Aunque la arquitectura y el paisaje son parte del atractivo, la verdadera experiencia se encuentra en la mesa, donde la gastronomía chilota refuerza la identidad cultural de Castro.

Castro demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la cocina. El curanto al hoyo, las papas nativas y los mercados tradicionales convierten a la ciudad en un destino gastronómico imperdible, donde tradición y naturaleza se encuentran en perfecta armonía.