Entre los más paradisíacos lugares turísticos en Chile, la Isla Damas se destaca por sus playas de arenas blancas, aguas turquesa y biodiversidad marina.

Con una superficie de 60,3 hectáreas, es parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, junto a las islas Choros y Chañaral de Aceituno.

Es la única isla del archipiélago donde se permite desembarcar, lo que la convierte en un destino exclusivo dentro de la Región de Coquimbo.

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a Isla Damas

Desde La Serena

Distancia: 114 km hasta Punta de Choros.

hasta Punta de Choros. Tiempo estimado: entre 1h 40 min y 2h 15 min en auto por la Ruta 5 Norte y desvío hacia la Ruta D-110.

Navegación desde Punta de Choros

Embarcaciones autorizadas desde la caleta de pescadores.

Duración: 30–40 minutos hasta Isla Damas.

hasta Isla Damas. Es la única isla de la reserva con desembarco permitido.

Lugares turísticos en Chile: atractivos de Isla Damas

Playas La Poza y Las Tijeras: arenas blancas y aguas color esmeralda.

arenas blancas y aguas color esmeralda. Sendero interpretativo: recorrido de 1.800 metros con 9 estaciones que explican flora y fauna.

recorrido de con 9 estaciones que explican flora y fauna. Avistamiento de fauna: pingüinos de Humboldt, lobos marinos, delfines, chungungos y aves migratorias.

pingüinos de Humboldt, lobos marinos, delfines, chungungos y aves migratorias. Paisajes fotográficos: miradores naturales con vistas al archipiélago.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

Horarios: jueves a domingo, de 08:30 a 17:30 horas (último ingreso a las 14:00).

jueves a domingo, de (último ingreso a las 14:00). Entradas: se compran presencialmente en la oficina de CONAF en Punta de Choros , pago solo con tarjeta.

se compran , pago solo con tarjeta. Regulaciones: prohibido acampar, llevar mascotas y dejar basura.

prohibido acampar, llevar mascotas y dejar basura. Acceso: sujeto a condiciones de navegación y clima.

sujeto a condiciones de navegación y clima. Servicios: básicos en la caleta; se recomienda llevar agua y comida.

La Isla Damas es uno de los más atractivos lugares turísticos en Chile, un destino que combina playas paradisíacas, biodiversidad única y experiencias de navegación.

Llegar requiere coordinación desde La Serena hacia Punta de Choros, pero la recompensa es un entorno natural incomparable dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.