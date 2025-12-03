Home Viajes "lugares turísticos en chile: cómo llegar a isla damas..."

Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a Isla Damas

La Isla Damas, en la Región de Coquimbo, es uno de los más paradisíacos lugares turísticos en Chile. Con playas de arenas blancas, aguas turquesa y fauna marina como pingüinos y delfines, ofrece una experiencia única dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Entre los más paradisíacos lugares turísticos en Chile, la Isla Damas se destaca por sus playas de arenas blancas, aguas turquesa y biodiversidad marina.

Con una superficie de 60,3 hectáreas, es parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, junto a las islas Choros y Chañaral de Aceituno.

Es la única isla del archipiélago donde se permite desembarcar, lo que la convierte en un destino exclusivo dentro de la Región de Coquimbo.

Desde La Serena

  • Distancia: 114 km hasta Punta de Choros.
  • Tiempo estimado: entre 1h 40 min y 2h 15 min en auto por la Ruta 5 Norte y desvío hacia la Ruta D-110.

Navegación desde Punta de Choros

  • Embarcaciones autorizadas desde la caleta de pescadores.
  • Duración: 30–40 minutos hasta Isla Damas.
  • Es la única isla de la reserva con desembarco permitido.

Lugares turísticos en Chile: atractivos de Isla Damas

  • Playas La Poza y Las Tijeras: arenas blancas y aguas color esmeralda.
  • Sendero interpretativo: recorrido de 1.800 metros con 9 estaciones que explican flora y fauna.
  • Avistamiento de fauna: pingüinos de Humboldt, lobos marinos, delfines, chungungos y aves migratorias.
  • Paisajes fotográficos: miradores naturales con vistas al archipiélago.

Lugares turísticos en Chile: información práctica

  • Horarios: jueves a domingo, de 08:30 a 17:30 horas (último ingreso a las 14:00).
  • Entradas: se compran presencialmente en la oficina de CONAF en Punta de Choros, pago solo con tarjeta.
  • Regulaciones: prohibido acampar, llevar mascotas y dejar basura.
  • Acceso: sujeto a condiciones de navegación y clima.
  • Servicios: básicos en la caleta; se recomienda llevar agua y comida.

La Isla Damas es uno de los más atractivos lugares turísticos en Chile, un destino que combina playas paradisíacas, biodiversidad única y experiencias de navegación.

Llegar requiere coordinación desde La Serena hacia Punta de Choros, pero la recompensa es un entorno natural incomparable dentro de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

