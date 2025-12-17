Lugares turísticos en Chile para turismo científico: cinco destinos imperdibles

Los lugares turísticos en Chile no solo destacan por su belleza natural, sino también por su valor científico.

Observatorios astronómicos, parques nacionales y monumentos geológicos se han convertido en espacios donde el conocimiento y el turismo se encuentran.

Estos cinco destinos son ideales para quienes buscan experiencias educativas y culturales en sus viajes.

Museo Interactivo Mirador (MIM) – Santiago

El MIM es uno de los lugares turísticos en Chile para turismo científico más visitados. Ubicado en La Granja, ofrece exhibiciones interactivas, un cine 3D y el Túnel Universo. Es perfecto para familias y estudiantes que desean acercarse a la ciencia de manera entretenida.

Observatorio Mamalluca – Vicuña, Región de Coquimbo

En pleno Valle de Elqui, el Observatorio Mamalluca se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más destacados para el turismo astronómico. Sus visitas guiadas permiten observar los cielos más despejados del mundo y aprender sobre astronomía en un entorno privilegiado.

Parque Nacional Fray Jorge – Región de Coquimbo

Este parque es un fenómeno único: un bosque húmedo en medio del desierto. Es considerado uno de los lugares turísticos en Chile para turismo científico más sorprendentes, ya que atrae tanto a investigadores como a turistas interesados en la conservación y la biodiversidad.

Monumento Natural Pichasca – Río Hurtado, Región de Coquimbo

Con fósiles y vestigios arqueológicos, Pichasca es uno de los lugares turísticos en Chile más relevantes para el turismo paleontológico. Sus senderos permiten conocer restos de culturas ancestrales y formaciones geológicas, convirtiéndolo en un destino educativo y cultural.

Santuario Granito Orbicular – Caldera, Región de Atacama

Este santuario geológico es famoso por sus formaciones de granito con esferas naturales. Es uno de los lugares turísticos en Chile para turismo científico más singulares, ideal para quienes buscan comprender fenómenos geológicos poco comunes en el mundo.

@porquemegustaviajar 👉 Te cuento sobre el Santuario Granito Orbicular, un interesante atractivo para visitar desde Caldera o Bahía Inglesa, Chile ¿Lo conocías? 🤔 ♬ sonido original – Porque me gusta viajar

Chile no solo es un país de paisajes impresionantes, sino también un espacio privilegiado para el turismo científico.

Estos cinco lugares turísticos en Chile muestran cómo la ciencia puede convertirse en un atractivo turístico, desde el cielo del Valle de Elqui hasta los fósiles de Pichasca.