Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo, con más de 2.000 volcanes identificados y al menos 90 considerados potencialmente activos.

Estos gigantes de fuego forman parte del paisaje de la cordillera de los Andes y se han convertido en atractivos imperdibles dentro de los lugares turísticos en Chile, ofreciendo experiencias que van desde caminatas y ascensos hasta deportes de nieve y observación de fenómenos naturales.

Lugares turísticos en Chile: Volcán Villarrica

Ubicado en la Región de La Araucanía, el Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Su cercanía a Pucón lo convierte en un destino turístico de primer nivel, con actividades como trekking, ski y ascensos guiados. Es uno de los lugares turísticos en Chile para ver volcanes activos más visitados.

(24 Horas)

Lugares turísticos en Chile: Volcán Osorno

En la Región de Los Lagos, el Osorno destaca por su cono simétrico y su ubicación cerca de Puerto Varas y el Lago Llanquihue. Aunque pasa por largos periodos de inactividad, sigue siendo considerado activo y es uno de los lugares turísticos en Chile más icónicos para fotografía y deportes de montaña.

(Aton)

Lugares turísticos en Chile: Volcán Llaima

Situado en el Parque Nacional Conguillío, el Llaima es uno de los volcanes más grandes y activos del país. Sus erupciones han marcado la historia de la región, y hoy es un atractivo para quienes buscan naturaleza, bosques de araucarias y paisajes volcánicos únicos.

(Wikipedia)

Lugares turísticos en Chile: Volcán Calbuco

En la Región de Los Lagos, el Calbuco es conocido por su erupción de 2015, que impactó a nivel mundial. Actualmente, es uno de los lugares turísticos en Chile para ver volcanes activos, con rutas de trekking y miradores que permiten apreciar su imponencia.

Lugares turísticos en Chile: Volcán Lonquimay

Ubicado en la Región de La Araucanía, el Lonquimay es otro volcán activo que ofrece paisajes nevados y actividades de ski en el centro Corralco. Es uno de los lugares turísticos en Chile más recomendados para turismo de invierno.

(Wikipedia)

Chile se ha convertido en un referente mundial en turismo de naturaleza gracias a sus volcanes activos. Los lugares turísticos en Chile como Villarrica, Osorno, Llaima, Calbuco y Lonquimay son imperdibles para quienes desean vivir la experiencia de contemplar y recorrer estos gigantes de fuego.