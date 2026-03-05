Home Viajes "lugares turísticos en chile: puerto montt y su capital gastronómi..."

Lugares turísticos en Chile: Puerto Montt y su capital gastronómica del sur

El mercado Angelmó, sus cocinerías y la frescura de sus productos convierten a la ciudad en un referente culinario del sur, donde la cocina se vive como parte de la identidad local.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Lugares turísticos en Chile: Puerto Montt y su capital gastronómica del sur

En la Región de Los Lagos, Puerto Montt se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más importantes gracias a su turismo gastronómico.

El mercado Angelmó, sus cocinerías y la frescura de sus productos convierten a la ciudad en un referente culinario del sur, donde la cocina se vive como parte de la identidad local.

Curanto y mariscos frescos: tradición gastronómica en Puerto Montt

El curanto es uno de los platos más representativos de la zona. Preparado con mariscos, carnes y papas bajo tierra, refleja la tradición comunitaria del sur de Chile. A ello se suman los mariscos frescos —choritos, almejas, locos y ostras— que llegan directamente de las caletas y se sirven en pailas marinas y ceviches.

En este lugar turístico en Chile, cada comida es una experiencia que conecta al visitante con la cultura y el mar.

@martideviaje 📍Guarda este lugar para cuando vengas a Puerto Montt 🇨🇱 ➡️ En el piso 10 del @Hotel Gran Pacifico 🤩 ✅Súper recomendado, todo de excelente calidad y muy buen precio #granpacificohotel #puertomonttchile🇨🇱 #puertomontt #puertomonttchile #dondecomerpuertomontt #restaurante #losnavegantes ♬ for the girlies – Mercedes 😉

El salmón: protagonista del turismo gastronómico en Puerto Montt

La ciudad también es reconocida como capital del salmón chileno, producto que ha alcanzado fama internacional. En restaurantes y mercados, el salmón se ofrece en múltiples preparaciones: ahumado, al horno o en ceviche, consolidando a Puerto Montt como un destino gastronómico de alcance global.

Angelmó: corazón culinario de Puerto Montt

El mercado Angelmó es el epicentro del turismo gastronómico en Puerto Montt. Sus cocinerías ofrecen platos tradicionales en un ambiente cercano y auténtico, donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina local mientras observan la actividad pesquera.

Este espacio convierte a la ciudad en uno de los lugares turísticos en Chile más ligados a la gastronomía costera.

Puerto Montt demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la mesa. El curanto, los mariscos frescos, el salmón del sur y el mercado Angelmó convierten a la ciudad en la capital gastronómica de la Región de Los Lagos, ofreciendo una experiencia culinaria única en el país.

Lugares turísticos en Chile: Región de Los Lagos y su potencia gastronómica
Source Texto: La Nación / Foto: Cruceros Skorpios
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Democracia Cristiana no asistirá al cónclave organizad...

El presidente (s) de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, a través de una declaración pública de cuatro puntos, agradeció la invitación del Mandatario, señalando que esta representa un reconocimiento al rol que la DC ha cumplido durante el actual gobierno.

Leer mas
Nacional
Provoste acusa que la derecha “busca liberar a l...

La senadora DC manifestó que “sin duda que ayer fue un día muy negro para la justicia y para la búsqueda de verdad”. Cuestionó que senadores que impulsaron la iniciativa sean los mismos que suelen exigir mayor severidad frente al delito.

Leer mas
Nacional
Sernac inicia fiscalización a la venta de “gomit...

El análisis del Servicio Nacional del Consumidor considera, en un primer momento, la revisión digital sitios web de farmacias, marketplaces y tiendas de suplementos, para verificar el ofrecimiento de melatonina pediátrica, antecedentes que serán relevantes para determinar acciones posteriores. Adicionalmente, el organismo verificará, en caso de ocurrir, bajo qué condición se realiza dicha comercialización.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/