Lugares turísticos en Chile: Puerto Montt y su capital gastronómica del sur

En la Región de Los Lagos, Puerto Montt se ha consolidado como uno de los lugares turísticos en Chile más importantes gracias a su turismo gastronómico.

El mercado Angelmó, sus cocinerías y la frescura de sus productos convierten a la ciudad en un referente culinario del sur, donde la cocina se vive como parte de la identidad local.

Curanto y mariscos frescos: tradición gastronómica en Puerto Montt

El curanto es uno de los platos más representativos de la zona. Preparado con mariscos, carnes y papas bajo tierra, refleja la tradición comunitaria del sur de Chile. A ello se suman los mariscos frescos —choritos, almejas, locos y ostras— que llegan directamente de las caletas y se sirven en pailas marinas y ceviches.

En este lugar turístico en Chile, cada comida es una experiencia que conecta al visitante con la cultura y el mar.

El salmón: protagonista del turismo gastronómico en Puerto Montt

La ciudad también es reconocida como capital del salmón chileno, producto que ha alcanzado fama internacional. En restaurantes y mercados, el salmón se ofrece en múltiples preparaciones: ahumado, al horno o en ceviche, consolidando a Puerto Montt como un destino gastronómico de alcance global.

Angelmó: corazón culinario de Puerto Montt

El mercado Angelmó es el epicentro del turismo gastronómico en Puerto Montt. Sus cocinerías ofrecen platos tradicionales en un ambiente cercano y auténtico, donde los visitantes pueden disfrutar de la cocina local mientras observan la actividad pesquera.

Este espacio convierte a la ciudad en uno de los lugares turísticos en Chile más ligados a la gastronomía costera.

Puerto Montt demuestra que los lugares turísticos en Chile pueden definirse desde la mesa. El curanto, los mariscos frescos, el salmón del sur y el mercado Angelmó convierten a la ciudad en la capital gastronómica de la Región de Los Lagos, ofreciendo una experiencia culinaria única en el país.