“Luna de sangre”: Eclipse lunar fue visto en Chile y en distintas partes del mundo

El fenómeno, que pudo ser visto de forma parcial en diferentes lugares del país, comenzó a las 05:44 horas de Chile y se extendió hasta las 11:22, teniendo su punto máximo a las 08:33.

Leonardo Medina
“Luna de sangre”: Eclipse lunar fue visto en Chile y en distintas partes del mundo

La madrugada de este martes ocurrió el esperado eclipse lunar, conocido como “Luna de sangre”, el cual pudo ser visto en diferentes partes del mundo, incluido Chile.

Este fenómeno pudo ser apreciado de manera parcial en distintos lugares del país, a excepción de Isla de Pascua, donde fue visible en su totalidad.

Según consignó Emol, el eclipse comenzó a las 05:44 horas de Chile (08:44 TU) y se extendió hasta las 11:22 (14:22 TU), teniendo su punto máximo a las 08:33 (11:33 TU).

De acuerdo a la NASA, en un eclipse lunar total “toda la luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra”. 

“Cuando la luna está dentro de la umbra, aparece de color rojo anaranjado. Debido a este fenómeno, los eclipses de luna se denominan a veces ‘lunas de sangre’”, añade la agencia espacial. 

En esta ocasión, la fase total duró alrededor de 58 minutos, transformándose en uno de los eclipses más prolongados del año.

Este tipo de eventos astronómicos pueden ser observados sin la necesidad de algún equipo especial. 

Se espera que entre el 27 y 28 de agosto se registre un nuevo eclipse lunar, ahora, de tipo parcial.

El eclipse de este martes se vió en todas sus fases en el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda. 

También se apreció en gran parte del Océano Pacífico y en el oeste de América del Norte y América Central.

En Sudamérica y algunas regiones de Asia Central la visibilidad fue parcial, mientras que en Europa y África fue limitada o nula.

Revisa imágenes del eclipse en Chile:

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina

Leonardo Medina
9
