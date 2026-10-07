Mariela Montero no descarta volver a “Fiebre de Canto” y adelanta sus planes tras salir del programa

Mariela Montero no descarta regresar a “Fiebre de Canto” mediante un eventual repechaje, luego de su breve participación en el programa de Chilevisión. En conversación con La Hora, la argentina evaluó positivamente la experiencia y adelantó sus próximos proyectos artísticos.

“Lo evalúo súper bien. Obviamente, una siempre quiere quedarse un poquito más… Yo creo que, si me hubieran dejado, todavía estaría cantando ahí”, comentó.

La exparticipante de “Pelotón” destacó que el espacio significó un reencuentro con la televisión y con su faceta artística, una parte de su carrera que quería recuperar.

“Un reencuentro con el público, con la televisión y también con una parte de mí que tenía muchas ganas de volver a aparecer”, explicó.

Mariela Montero se ilusiona con un repechaje

Aunque su paso por el programa fue más corto de lo esperado, Montero reconoció que le gustaría tener una nueva oportunidad en la competencia.

“¡Obvio que me tienta! ¿Cómo no me va a tentar? A mí me dicen ‘repechaje’ y ya estoy eligiendo la canción, el vestido y dónde pongo el ventilador para que me vuele el pelo”, afirmó.

Además, la argentina aseguró que, si regresa, buscaría mostrar una propuesta diferente y más arriesgada.

“Si vuelvo, prometo algo: no haría lo mismo. Iría con mucha más osadía, más espectáculo y más interpretación, aprovechando todo lo que aprendí en la primera etapa”, adelantó.

Por ahora, no existe una confirmación sobre su eventual regreso a “Fiebre de Canto”. Mientras tanto, la artista continúa trabajando en otros proyectos vinculados con la música y el humor.

El espectáculo que prepara junto a Gustavo Becerra

Uno de sus principales proyectos es “Nadie se atrevió a tanto”, un espectáculo que realiza junto al comediante Gustavo Becerra. La propuesta combina música, humor e historias sobre el escenario.

“Gustavo y yo tenemos una química muy especial arriba del escenario. Somos distintos, nos molestamos, nos desafiamos, cantamos y nos reímos de nosotros mismos”, señaló Montero.

La dupla busca llevar el espectáculo a distintos escenarios del país. Entre las fechas anunciadas se encuentran Concón, este jueves 8 de octubre; San Miguel, el sábado 10; y nuevas presentaciones en noviembre.

En particular, el calendario informado contempla una presentación el 3 de noviembre en Doña Tina Restaurante y otra el 21 de noviembre en Sambolio Peñalolén.

“Queríamos hacer un show, de esos en los que pasan cosas y la gente sale sintiendo que vivió una noche distinta”, explicó sobre la propuesta.

Finalmente, Montero aseguró que quiere combinar sus distintas facetas artísticas y ampliar el alcance del espectáculo.

“Soy multifacética y hoy quiero juntar todas esas Marielas en un mismo lugar, así que agárrense con fuerza. Quiero cantar, quiero hacer humor, quiero recorrer Chile y quiero hacer crecer ‘Nadie se atrevió a tanto’”, concluyó.

Las entradas están disponibles a través de Comedia Ticket. Asimismo, las próximas presentaciones se anunciarán en las redes sociales de la artista.