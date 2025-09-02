Masivo operativo en Rancagua por tráfico de droga y homicidio: se allanaron 25 casas de forma simultánea

Un amplio operativo policial se realizó este martes en la ciudad de Rancagua, Región de O’higgins, en el cual se allanaron 25 viviendas de forma simultánea, tras las denuncias por microtráfico de droga y enfrentamientos entre bandas rivales, los que terminaron con el asesinato de un individuo que fue baleado.

Según consignó 24Horas, estas diligencias se concretaron luego de una ardua investigación desarrollada por la Fiscalía de Rancagua en conjunto con personal del OS7 de Carabineros.

Así lo confirmó Aquiles Cubillos, fiscal jefe de la Región de O’higgins, quien detalló que tras el operativo efectuado en la población Manuel Rodríguez con más de 100 efectivos del OS7 y GOPE se ha logrado detener a al menos 10 personas. También se incautó droga y armas.

“Este operativo es en base a una investigación que lleva la Fiscalía local de Rancagua en conjunto con el OS7, donde tenemos antecedentes que manejábamos desde un tiempo, donde hemos venido trabajando en todo el sector nororiente de la ciudad de Rancagua diversas investigaciones de tráfico de drogas“, indicó.

Añadió que “en este sector también hace una semana atrás hubo un homicidio vinculado a disputas de tráfico de drogas, por lo tanto, nuestra investigación definitiva obedece a sacar blancos que están operando en esta zona fuertemente, los cuales también poseen armas de fuego, y obviamente tienen disputas territoriales por tráfico de drogas”.

De acuerdo a su información, “son varias bandas las que operan en este sector, las tenemos identificadas. Nuestra idea de este trabajo más las investigaciones que tenemos asociadas a un homicidio que hubo en esta zona, tienden a sacarlas de circulación”.

Tras el trabajo de Carabineros, informó que “tenemos más de 10 detenidos, numerosa cantidad de droga incautada de diverso tipo, también tenemos armas de fuego incautadas y seguimos realizando otros allanamientos”, consignó 24Horas.

El fiscal apuntó que en aquella zona “tenemos lugares de venta, centros de acopio, de droga y de armamento. En definitiva, hay distintas funciones que están identificadas a partir de la investigación previa que ha hecho el OS7 conjuntamente con la Fiscalía”.

“Es preocupante desde el punto de vista que hay un copamiento de la zona por parte de las bandas y por eso el trabajo investigativo de la Fiscalía con las Policías para desbaratarlas”, concluyó.