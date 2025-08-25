Mataron de una puñalada a pasajero a bordo de un bus del Sistema RED

Carabineros investiga un homicidio con arma blanca cometido este lunes en la madrugada a bordo de un bus del Transantiago, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió cerca de las 6:45 horas en un bus del recorrido 203 proveniente de La Pintana.

Según los informes iniciales, un individuo apuñaló en el tórax a la víctima y luego bajó del bus en el sector de Franklin.

El conductor llevó al herido al Hospital San Borja Arriarán, donde personal médico solo pudo constatar el fallecimiento.

En las primeras diligencias, el teniente coronel Gonzalo Febre informó que víctima y agresor subieron en La Pintana.

La víctima fue identificada como L.H.C.H, un adulto chileno, quien sufrió una herida corto punzante en el costado izquierdo del tórax.

Por su parte, el conductor señaló que el agresor era un desconocido que bajó corriendo en el paradero de calle Placer, barrio Franklin.