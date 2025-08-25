Home Nacional "mataron de una puñalada a pasajero a bordo de un bus del sistema ..."

Mataron de una puñalada a pasajero a bordo de un bus del Sistema RED

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió cerca de las 6:45 horas en un bus del recorrido 203 proveniente de La Pintana.

Eduardo Córdova
Carabineros investiga un homicidio con arma blanca cometido este lunes en la madrugada a bordo de un bus del Transantiago, en la comuna de Santiago.

Según los informes iniciales, un individuo apuñaló en el tórax a la víctima y luego bajó del bus en el sector de Franklin.

El conductor llevó al herido al Hospital San Borja Arriarán, donde personal médico solo pudo constatar el fallecimiento.

En las primeras diligencias, el teniente coronel Gonzalo Febre informó que víctima y agresor subieron en La Pintana.

La víctima fue identificada como L.H.C.H, un adulto chileno, quien sufrió una herida corto punzante en el costado izquierdo del tórax.

Por su parte, el conductor señaló que el agresor era un desconocido que bajó corriendo en el paradero de calle Placer, barrio Franklin.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
