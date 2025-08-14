Matthei critica polarización y pide acuerdos: “Las peleas de extremos no sirven”

Con la inscripción de candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel) a solo 91 días de la primera vuelta, la carrera presidencial entra en una fase decisiva. Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos y Amarillos por Chile, se prepara con una estrategia renovada para recuperar terreno en las encuestas y fortalecer su propuesta de gobierno.

En entrevista con Emol, la exalcaldesa de Providencia comentó que ha reconfigurado su equipo de campaña, incorporando figuras de peso como el expresidente de la CPC, Juan Sutil, en el área estratégica, y el senador Juan Antonio Coloma (UDI), en la coordinación política.

Ambos trabajarán de cerca con el jefe de campaña, Diego Paulsen, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la candidatura. Además, Matthei espera concretar el apoyo de Demócratas, enfatizando que “ese centro es fundamental y es el que yo creo que le va a permitir dar la estabilidad que Chile necesita”.

EXPERIENCIA COMO ALCALDESA Y GESTIÓN MENOS POLITIZADA

Matthei se diferencia de su campaña presidencial de 2013 al destacar su reciente experiencia en la gestión municipal, un periodo que, según ella, la marcó profundamente. “He sido alcaldesa y eso hace una diferencia enorme”, asegura. Describe el trabajo en Providencia como un “mundo que me encantó, enfocado en la resolución de problemas concretos” y en la colaboración con alcaldes de distintos partidos.

La candidata aspira a replicar esa dinámica a nivel nacional, promoviendo una gestión “mucho menos politizada”, más enfocada en lo que aflige a los chilenos y chilenas, con colaboración y uso eficiente de recursos públicos.

CRÍTICA A LA DESINFORMACIÓN

Respecto a su baja en las encuestas, Matthei la atribuye a una “campaña brutal de ataques y desinformación” en su contra desde enero. Denuncia acusaciones falsas sobre su ideología política y estado de salud.

Sobre las polémicas, como sus declaraciones sobre el acuerdo entre Soquimich y Codelco, sostiene que sus palabras han sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Ejemplifica con su llamado a investigar el acuerdo, que fue muy criticado, pero que ahora otros candidatos también cuestionan. “Hoy día prácticamente todos los candidatos dicen lo mismo y nadie ha dicho nada”, afirma.

MEDIDAS URGENTES EN SEGURIDAD Y ECONOMÍA

En caso de llegar a La Moneda, Matthei priorizará seguridad y crecimiento económico. En seguridad, plantea abordar la inmigración ilegal, reforzar la Fiscalía y los grupos especializados en crimen organizado, e instalar 140 mil cámaras de vigilancia en el país, una medida que asegura fue efectiva en Providencia.

En economía, quiere ser recordada como “la Presidenta del empleo”, creando 800 mil nuevos trabajos en cuatro años. Para ello, propone recortar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares del gasto estatal para bajar el impuesto a las empresas del 27% al 23% y destrabar proyectos de inversión por 100 mil millones de dólares paralizados por trámites burocráticos.

CAPITAL POLÍTICO Y FALTA DE UNIDAD EN LA OPOSICIÓN

Matthei defiende la experiencia de su equipo, integrado por exfuncionarios de gobiernos de Piñera y de la Concertación. Aunque reconoce críticas por un “exceso de piñerismo”, valora su rol en la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y el manejo de la pandemia.

Sobre la falta de unidad en la oposición, admite que nunca esperó una lista única con los republicanos ni primarias, pese a sus esfuerzos. Considera la primera vuelta como una “primaria de la oposición” y se presenta como la opción más preparada para gobernar, con experiencia en el Congreso, Ministerio del Trabajo y gestión municipal.

FUTURO Y CENTRO POLÍTICO

De cara a un balotaje, Matthei se centra en su propuesta, pero marca una diferencia con Jeannette Jara: “Ella finalmente igual va a ser la continuidad de este gobierno”, algo que cree pesará en los votantes por la percepción negativa de la gestión actual.

Sobre la probidad, afirma que es un tema “básico” y una “convicción del alma”, dejando claro su estándar ético en medio de las negociaciones del pacto con Demócratas por la candidatura senatorial de Miguel Ángel Calisto.