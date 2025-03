Matthei en seminario con ministro de Milei: “Necesitamos una buena tijera de podar”

La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, reiteró la necesidad de realizar recortes en el gasto público y simplificar la estructura burocrática del país, replicando algunos modelos implementados por Javier Milei en Argentina.



Matthei propuso una reorganización de ministerios para que existan biministros o triministros según sea al caso, modificar el actual enfoque de la seguridad ciudadana e implementar cambios para evitar el estancamiento económico y político.



Durante un seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde Matthei coincidió con Federico Sturzenegger, el ministro de la “motosierra” del gobierno de Javier Milei, la exalcaldesa de Providencia dijo que “cuando señalé que había que cortar US$ 6.000 millones del gasto público, todo el mundo me dijo que no se podía. ‘No, no se puede. Hay que entrar con bisturí’”.



“No, no hay que entrar con bisturí. Probablemente tampoco con motosierra. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la cantidad de distorsiones que tuvo Argentina. Por algo seguimos creciendo. Muy poco, al 2%, pero algo seguimos creciendo. Pero no es bisturí. Necesitamos una buena tijera de podar, grande y rápida”, agregó la exalcaldesa.



Según ella, gran parte del gasto social se pierde en trámites administrativos, y su equipo está preparando medidas para corregir esta situación.



Entre sus propuestas, Matthei sugirió eliminar las secretarías de la Presidencia y de Gobierno, consolidando funciones ministeriales para optimizar recursos. También planteó la posibilidad de nombrar “biministros” o “triministros” para gestionar varias áreas de manera más eficiente. Según Matthei, estas medidas permitirían un uso más efectivo del presupuesto estatal.



En cuanto a la seguridad ciudadana, la candidata advirtió que Chile está cerca de un punto de no retorno y que este tema debe ser prioritario en la agenda presidencial. Señaló que, si no se toman medidas rápidas y efectivas en los próximos cuatro años, el país podría enfrentar graves consecuencias. Para ella, la seguridad debe ser un enfoque central de la presidencia, mientras que otros temas pueden delegarse a los ministros.



Matthei también criticó la excesiva burocracia estatal, argumentando que gran parte del gasto social se diluye en papeleo y administración en lugar de llegar directamente a las personas. Afirmó que su equipo ya tiene un diagnóstico completo de las áreas que pueden ser reformadas mediante medidas administrativas.



Además, destacó la necesidad de un programa agresivo de reformas, incluyendo recortes significativos en el gasto público. Aunque reconoció que Chile no enfrenta las mismas distorsiones que Argentina, enfatizó que se requiere una “tijera de podar grande y rápida” para realizar los ajustes necesarios.



Finalmente, Matthei resumió los tres pilares de su propuesta de gobierno: fomentar el crecimiento económico mediante recortes de gastos, reducir los impuestos y mejorar la seguridad ciudadana. Según ella, estos enfoques son esenciales para garantizar un futuro próspero y seguro para Chile.