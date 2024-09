Matthei rectifica opinión sobre sueldos de futbolistas

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, debió aclarar este viernes sus dichos sobre los sueldos de los futbolistas, a propósito del alto sueldo que recibía Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes, en calidad de docente de la Universidad San Sebastián (USS).



Matthei abordó este viernes la polémica y señaló que “Chile merece que nos preocupemos de los temas de fondo. Lo que hay detrás de muchas de las polémicas de estos días es que hay inequidad en Chile y eso duele, que se habla mucho de meritocracia, pero se practica poco. Que muchas veces existen faltas de probidad por parte de personas que ejercen el poder”.



Asimismo, manifestó que “en el tema de los sueldos ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o cantante gana $100 millones al año. Tampoco se espantan cuando no llegan ni al millón al año”.



“Hay algunos que tienen mérito, que atraen público o que venden, hay una sensación de justicia o merecimiento en la mente de cada persona. Es bastante difícil medir qué es justo y qué no, pero cada chileno tiene una consciencia y decide qué le parece correcto y qué no”, expresó.



Esas declaraciones generaron rápidamente el pronunciamiento del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), razón por lo cual la alcaldesa tuvo que aclarar sus dichos.



“El tema de fondo aquí es si detrás de un nombramiento o detrás de un sueldo lo que prima es el mérito o el pituto. Cuando me referí a los futbolistas, en el sentido que nadie se escandaliza cuando tienen un muy buen sueldo, es porque en ese caso nadie tiene duda de que hay mérito”, indicó.



“Ningún futbolista gana un sueldo alto por pituto. Lo ganan por mérito, porque sus padres los llevaron a entrenar, porque ellos estuvieron dispuestos a sacarse la mugre, porque saben patear la pelota, porque saben meter goles, porque saben atajar goles. En fin, lo ganan por mérito. Y por eso, que la gente entiende perfectamente bien, cuando hay un futbolista que gana mucho y otro que gana muy poco. Es mérito”, explicó.



“Toda mi vida he trabajado por la libertad, pero también quiero ser súper clara que junto con la libertad tiene que ir la justicia, la responsabilidad, la prudencia y el mérito. Sin pitutos, sin amiguismos. Y como ya he dicho anteriormente, en todo lo que estamos viviendo ahora, es caiga quien caiga”, añadió.



Respecto a la situación de Marcela Cubillos y de si en su sueldo habría el mencionado mérito, Matthei indicó que “lo que yo conozco es muchas personas que trabajan como profesor, como académico, etcétera, y la verdad es que ninguno se acerca a ese sueldo. Y cuando yo trabajaba como profesora, claro, puede ser falta de mérito, yo ganaba como $500 mil. No soy yo quien juzgue. Yo creo que, en este caso, y en muchos otros casos, los chilenos ya se formaron una opinión”.



SINDICATO DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

Mediante un comunicado, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) apuntó que “jamás nos hemos referido a los sueldos de los políticos, como tampoco a los escándalos que han protagonizado varios de ellos”.

En ese sentido, señalaron que “no tenemos ninguna duda que nuestros asociados ganan lo que reciben en virtud al sacrificio, esfuerzo y profesionalismo que han tenido desde niños”.

“Tampoco podemos olvidar el compromiso de cada una de sus familias para ver lograr el sueño de ser futbolista”, agregaron.

“Queremos dejar en claro que mantenemos nuestra lucha por mejorar las condiciones laborales de todos nuestros asociados”, cerraron en el documento.