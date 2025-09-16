Matthei tilda de “inaceptables” dichos de ministra Delpiano por CAM y WAM

La candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre las organizaciones CAM y WAM que no reconoció como terroristas en La Araucanía.

La secretaria de Estado, en entrevista con CNN Chile, condenó los ataques terroristas en la zona, pero afirmó que no todos pueden ser clasificados como actos de terrorismo, recogió Emol.



Consultada sobre si considera a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y a la Weichán Auka Mapu (WAM) como organizaciones terroristas Delpiano respondió que “no las catalogaría así, como organizaciones, porque tienen elementos de gente anarca, gente que comete estos delitos, pero creo que también hay otros temas”.

Matthei calificó de “inaceptables” estas declaraciones en su cuenta de X.

“Es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM”. “La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”, indicó.



El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se sumó a las críticas y sostuvo que “las declaraciones de la ministra de Defensa son inaceptables. Ella ha señalado que no existen grupos terroristas en la Región de La Araucanía. Existen 10 grupos terroristas (…) esto es una bofetada, una ofensa a las familias que han vivido el terrorismo permanentemente en la Región de La Araucanía”, consignó Emol.



Añadió que con las declaraciones de Delpiano “se demuestra la ignorancia del Gobierno y se demuestra la política del Gobierno, que es coherente con la candidata presidencial (Jeannette Jara), que también ha señalado que no hay terrorismo. Estamos extremadamente molestos y yo por primera vez, le pediría al Presidente que evalúe a esta ministra”.

El parlamentario sostuvo que “la verdad, Presidente, evalúe a la ministra de mantenerla en el cargo. Creo que no da ni el tono, ni el ancho y creo que es una ofensa lo que ella ha señalado respecto a nuestra Región de La Araucanía”, cerró el diputado.