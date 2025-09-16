Home Nacional "matthei tilda de “inaceptables” dichos de ministra delpiano por c..."

Matthei tilda de “inaceptables” dichos de ministra Delpiano por CAM y WAM

La titular de Defensa, en entrevista con CNN Chile, consultada sobre si considera a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y a la Weichán Auka Mapu (WAM) como organizaciones terroristas respondió que “no las catalogaría así, como organizaciones, porque tienen elementos de gente anarca, gente que comete estos delitos, pero creo que también hay otros temas”.

Patricia Schüller Gamboa
La candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a los dichos de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, sobre las organizaciones CAM y WAM que no reconoció como terroristas en La Araucanía.

La secretaria de Estado, en entrevista con CNN Chile, condenó los ataques terroristas en la zona, pero afirmó que no todos pueden ser clasificados como actos de terrorismo, recogió Emol.

Matthei calificó de “inaceptables” estas declaraciones en su cuenta de X.

“Es absolutamente inaceptable que la ministra de Defensa minimice la gravedad de los hechos cometidos por la CAM y la WAM”. “La violencia que estas organizaciones ejercen contra ciudadanos, comunidades y fuerzas del Estado es terrorismo y negarlo es una falta de respeto a las víctimas y a todos los chilenos que exigen seguridad”, indicó.

El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, se sumó a las críticas y sostuvo que “las declaraciones de la ministra de Defensa son inaceptables. Ella ha señalado que no existen grupos terroristas en la Región de La Araucanía. Existen 10 grupos terroristas (…) esto es una bofetada, una ofensa a las familias que han vivido el terrorismo permanentemente en la Región de La Araucanía”, consignó Emol.

Añadió que con las declaraciones de Delpiano “se demuestra la ignorancia del Gobierno y se demuestra la política del Gobierno, que es coherente con la candidata presidencial (Jeannette Jara), que también ha señalado que no hay terrorismo. Estamos extremadamente molestos y yo por primera vez, le pediría al Presidente que evalúe a esta ministra”.

El parlamentario sostuvo que “la verdad, Presidente, evalúe a la ministra de mantenerla en el cargo. Creo que no da ni el tono, ni el ancho y creo que es una ofensa lo que ella ha señalado respecto a nuestra Región de La Araucanía”, cerró el diputado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Decretan duelo comunal por hermanos que murieron elect...

Los menores cursaban Primero Medio y Octavo Básico en el Colegio Humanidades de Villarrica. Desde el establecimiento señalaron que “acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

Leer mas
Nacional

Declaran culpable a imputado por el crimen de inspecto...

Los jueces Francisco Boero, Karina Rubio y Solange Sufan condenaron además al comunero por los delitos de homicidio frustrado en contra de otro funcionario de la Policía de Investigaciones y por receptación.

Leer mas
Nacional

Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventi...

El nuevo spot busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, haciendo especial énfasis en que el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción. Las principales causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y la conducción distraída, riesgos que se intensifican durante estas fechas festivas.

Leer mas
Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
