Megatoma de San Antonio: fracasa mesa técnica

El último plazo autoimpuesto por parte de la mesa técnica que revisaba la situación de la megatoma de San Antonio culminó este miércoles.

Según informó Emol, tras la reunión de esta jornada se anunció que la instancia -conformada por los dueños del terreno tomado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subsecretaría del Interior y el municipio de San Antonio- no logró acuerdo.



Por ende, la parte representante de los dueños procederá a solicitar que se cumpla el desalojo ordenado por la Corte de Valparaíso.



La inmobiliaria y constructora San Antonio (dueños del terreno) señalaron, a través de un comunicado, que “como es de público conocimiento, nuestro terreno ubicado en el Cerro la Virgen de la comuna de San Antonio fue usurpado ilegalmente a partir del 19 de octubre de 2019. Desde entonces, nos enfocamos en revertir esta situación con denuncias y procesos judiciales, a pesar de que incluso algunas autoridades locales de la época apoyaron y azuzaron a los usurpadores”.



Indicaron que en marzo del 2024, la Corte Suprema dictaminó el desalojo del terreno, cuyo cúmplase postergarnos en tres ocasiones, a pedido de distintas autoridades. “En el más reciente de estos aplazamientos, en febrero pasado, a pedido del Sr. ministro de Vivienda, Carlos Montes, y el subsecretario del Interior de la época y actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, se acordó un protocolo que estableció una mesa técnica tripartita de trabajo, entre el Ministerio de la Vivienda, el municipio de San Antonio y los propietarios”.



“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, aseguraron.



Destacaron que como inmobiliaria redujeron el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, “accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.

Señalaron que “en los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo. Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, consignó Emol.

