Menor de dos años fue atropellada accidentalmente por su padre en Buin y quedó en estado grave

Una menor de dos años fue atropellada por su padre este domingo en la comuna de Buin, al sur de la Región Metropolitana. El hombre realizaba una maniobra de retroceso y no se habría percatado de la presencia de la niña, lo que ocasionó el accidente.

La menor fue trasladada en estado grave a un recinto asistencial. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, se resolvió derivarla a un hospital de mayor complejidad, según Emol.

Carabineros dispuso un operativo aeromédico para efectuar el traslado. La niña fue llevada en helicóptero hasta un centro hospitalario del sector oriente de Santiago, en un procedimiento que se efectuó desde una cancha deportiva.

El teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura Maipo, explicó que, al ser informados del hecho y de la necesidad de evacuación aérea, se activaron todos los protocolos de emergencia policial.

“El Ministerio Público dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de la 15° Comisaría de Buin para que realice todas las diligencias tendientes a poder esclarecer la situación”, agregó Foster.