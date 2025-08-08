Mensaje del Presidente Boric a gabinete: “Gobernar bien hasta el último minuto”

En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric Font encabezó este viernes un nuevo consejo de gabinete junto a sus ministros y ministras de Estado.

Al inicio de la reunión, el Jefe de Estado recordó a los seis mineros fallecidos en la División El Teniente de Codelco: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

“Decretamos tres días de Luto Nacional y estamos tomando todas las medidas para que los trabajadores puedan tener la seguridad de que estamos velando por ellos”, señaló el Presidente Gabriel Boric.

Además, destacó los logros alcanzados por el gobierno en estos últimos meses, pero aclaró que “tenemos mucho por hacer, la mejor colaboración, lo mejor que le podemos hacer a los chilenos y chilenas es gobernar bien hasta el último minuto con el 100% de energía”.