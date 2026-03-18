Metro concreta encuentro de túneles en Cal y Canto, clave para la Línea 7

Metro de Santiago informó este miércoles un nuevo avance en la construcción de la Línea 7: el encuentro de túneles en la futura estación Cal y Canto, que se convertirá en la primera estación con cuádruple combinación de la red (Líneas 2, 3, 7 y 9).



Al cierre de febrero de 2026, el proyecto registra un 40% de avance global, con 16,6 kilómetros de túneles excavados, mientras que las obras en Cal y Canto alcanzan el 60%.



La estación estará ubicada en la intersección de Ismael Valdés Vergara con Paseo Puente, en la comuna de Santiago, y tendrá una superficie aproximada de 7.000 m², cinco niveles de circulación y accesibilidad universal. Se proyecta una afluencia de 20 mil viajes diarios, equivalentes a 6,5 millones al año.



El gerente general de Metro, Felipe Bravo, destacó el hito de ingeniería: “Vamos a tener una combinación cuádruple, va a ser una estación muy grande, muy importante para nuestra ciudad y nuestra red”.

Línea 7 forma parte de un plan nacional impulsado por Presidente Kast

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, subrayó que “a nosotros nos correspondió iniciar la excavación de los túneles y tener esta obra ya en un avance del 40%. Serán estas nuevas autoridades las que continuarán esta apuesta, no solo de este gran proyecto que es la Línea 7, sino también en los otros proyectos en los que hoy día estamos embarcados y que nos tienen hoy día a Metro en un plan de expansión como nunca antes”.



Por su parte, el ministro de Transportes, Louis de Grange, señaló que la Línea 7 forma parte de un plan nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast: “Vamos a dar todo el apoyo para seguir avanzando con este proyecto de la forma más acelerada posible, con el objetivo común de mejorar la vida a millones de familias”.



Las obras en el pique de Cal y Canto, a cargo de la empresa China Railway Tunnel Group (CRTG), comenzaron en febrero de 2023 y se extenderán hasta el primer semestre de 2027, cuando se espera finalizar la obra gruesa de andenes, galerías y mesanina.

26 kilómetros y 19 estaciones

La Línea 7 tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, atravesando ocho comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura. Tres de ellas (Renca, Cerro Navia y Vitacura) se incorporarán por primera vez a la red, beneficiando a 1,6 millones de habitantes. El tiempo de viaje entre terminales se reducirá a 37 minutos, casi la mitad del trayecto actual en buses.



Actualmente, Metro trabaja en 40 frentes de excavación, con 38 en obras civiles principales y dos en preparación.



En el segundo trimestre de 2026 comenzará la construcción de las primeras estaciones en Vitacura y Las Condes. La puesta en servicio de la Línea 7 está prevista para fines de 2028, tras pruebas de trenes y marcha blanca.