Metro: Línea 4 volvió a estar operativa

Metro de Santiago informó que volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones “por persona en la vía.

La compañía indicó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: “Toda la red disponible“, sostuvo.

Estas fueron las estaciones cerradas:

Tobalaba (combinación suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Simón Bolivar

Plaza Egaña (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilin

La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e