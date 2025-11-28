Home Nacional "metro: línea 4 volvió a estar operativa..."

Metro: Línea 4 volvió a estar operativa

La compañía indicó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: “Toda la red disponible”, sostuvo.

Patricia Schüller Gamboa
Metro de Santiago informó que volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones “por persona en la vía.

Estas fueron las estaciones cerradas:

  • Tobalaba (combinación suspendida)
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Simón Bolivar
  • Plaza Egaña (combinación suspendida)
  • Los Orientales
  • Grecia
  • Los Presidentes
  • Quilin

La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e

Reportan 9 estaciones sin servicio en la Línea 4 del Metro
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa

