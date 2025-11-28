Metro: Línea 4 volvió a estar operativa

Metro de Santiago informó que volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones “por persona en la vía.
La compañía indicó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: “Toda la red disponible“, sostuvo.
Estas fueron las estaciones cerradas:
- Tobalaba (combinación suspendida)
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Simón Bolivar
- Plaza Egaña (combinación suspendida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilin
La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e