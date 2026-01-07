Mickey Rourke negó haber iniciado campaña para recaudar dinero y evitar su desalojo: “Es humillante”

Sorpresa causó recientemente el actor Mickey Rourke, luego de negar su participación en una campaña en la plataforma GoFundMe, la cual busca reunir $100.000 dólares para evitar que el intérprete sea desalojado de la vivienda que arrienda.

Hace algunos días se reveló que Liya-Joelle Jones, amiga de Rourke que forma parte de su equipo, impulsó esta iniciativa, supuestamente con el consentimiento de Rourke, debido al complejo momento financiero que atraviesa este último.

Sin embargo, y después de que la campaña recaudara cerca de $97 mil dólares, el actor se pronunció en sus redes sociales y realizó un duro descargo.

“Estoy muy frustrado y confundido, y realmente no entiendo. Alguien lanzó una campaña para donar dinero para mí como caridad y no soy yo. No pediría caridad a nadie. Preferiría meterme un arma en el trasero y apretar el gatillo”, manifestó el intérprete, de 73 años.

También, aseguró que “no sé quién hizo esto, no sé por qué lo hicieron. No lo entiendo (…) Mi vida es muy simple y es muy vergonzoso”.

El actor realizó un llamado para detener las donaciones, y comentó que se contactaría con su abogado para “llegar al fondo de esto”.

“Hay solo una persona en la que puedo pensar que hizo algo como esto y espero que no sea. Pero es humillante”, añadió.

Representante defiende la campaña

Por su parte, en una conversación con The Hollywood Reporter, Kimberly Hines, representante de Rourke, defendió la legitimidad de la iniciativa e indicó que la ayuda es real y transparente.

“Dijimos: ‘Mickey, hay gente que quiere ayudarte’. Él respondió: ‘Genial’. Creo que no lo entendió, y ahora se ha convertido en una fenómeno mediático y se puso furioso”, sostuvo.

En la misma línea, mencionó que “nadie intenta estafar a Mickey. Quiero que trabaje, No quiero que haga una campaña en GoFundMe. Lo bueno es que recibió cuatro ofertas de películas desde ayer. Ahora le están enviando ofertas de películas por correo electrónico, lo cual es genial porque nadie lo ha llamado en mucho tiempo”.

Respecto a la situación económica del actor, explicó que “gastó mucho. En realidad, regaló mucho. Tiene exnovias muy felices. Ha sido muy generoso con la gente, pero simplemente no administró bien su dinero”.

“Todos estamos aquí para ayudar a Mickey y que se recupere, que vuelva a trabajar, que vuelva a hacer películas, a contar historias, a crear personajes y a ser el Mickey Rourke que todos conocemos y amamos”, sentenció.