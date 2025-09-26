Ministerio de Hacienda responde a Matthei tras denuncia sobre préstamos y deudas del Gobierno

El Ministerio de Hacienda emitió este viernes un comunicado respondiendo a las acusaciones de la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

La abanderada, en un punto de prensa, sostuvo este jueves que “hay indicios de que se están chuteando pagos para el próximo gobierno”. Aseguró que existirían irregularidades en tres ministerios: Vivienda, Obras Públicas y Salud.

Según consignó T13, la cartera de Hacienda, liderada por el ministro Nicolás Grau, explicó respecto a las supuestas deudas e irregularidades con los pagos de las facturas que “toda factura emitida en el marco de la Ley de Presupuestos tiene recursos asegurado”.

Asimismo, indicaron que “los procesos de autorización a pago de una factura son propios de cada institución. Hay pasos que cumplir desde que un proveedor emite una factura hasta que se concreta el pago. Dicho eso, los recursos para efectuar los pagos se van entregando a medida que se cumplen los procesos y cuando los servicios las solicitan”.

En relación a un supuesto préstamo que el Ministerio de Vivienda habría solicitado al BancoEstado, señalaron que aquello no se ha realizado y “lo que la candidata describe e una herramienta de BancoEstado llamada confirming que le permite anticipar el cobro de facturas disponibilizadas por las empresas, y está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Banco Estado se utiliza al menos desde el año 2011″.

En cuanto a la solicitud del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para transparentar el financiamiento del plan de emergencia de vivienda, que según Matthei no fue respondido, el ministerio afirmó que “el 3 de marzo la Dipres respondó al CFA con información y además detalló que el tema sería abordado en un estudio sobre transacciones bajo la línea. Este estudio fue publicado en julio de este año. Además, desde marzo 2025 se publica mensualmente la ejecución de este componente”.

Por último, salieron a aclarar las acusaciones sobre comprometer subsidios que exceden el programa de gobierno. Al respecto, respondieron que “como siempre ha sucedido, los subsidios se entregan –y se siguen entregando- de acuerdo a los llamados que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo” y que los tiempos del proceso “pueden implicar que haya un porcentaje de viviendas que se inicien al año siguiente de la entrega de los subsidios, dependiendo del mes en que estos se entreguen”, consignó T13.