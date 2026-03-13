Home Nacional "ministerio de la mujer ordenó sumario por “falla mecánica” en veh..."

Ministerio de la Mujer ordenó sumario por “falla mecánica” en vehículo de ministra Marín

Este jueves, tras participar en actividades en Viña del Mar, la secretaria de Estado se dirigía a un encuentro con un grupo de mujeres cuando el vehículo fiscal en que viajaba sufrió problemas en los frenos. Judith Marín confirmó el incidente y destacó que “se detectó la falla a tiempo” y que “todo el equipo está bien”.

Patricia Schüller Gamboa
El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género instruyó un sumario por la falla de frenos que sufrió el auto fiscal de la ministra Judith Marín, en Valparaíso.

En una declaración, la cartera expresó que “este 12 de marzo en el contexto de la agenda programada en la Región de Valparaíso, se detectó una falla mecánica en el vehículo fiscal que trasladaba a la ministra”.

“Al conocer el desperfecto, se realizaron las gestiones correspondientes para que la autoridad fuera trasladada en el vehículo de la seremi de la Mujer de la Región de Valparaíso”, agregó.

“La subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, solicitará un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado”, concluyó.

Este jueves, tras participar en actividades en Viña del Mar, la ministra se dirigía a un encuentro con un grupo de mujeres cuando el vehículo fiscal en que viajaba sufrió la ruptura de los frenos.

Marín confirmó el incidente y destacó que “se detectó la falla a tiempo” y que “todo el equipo está bien”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa
13
