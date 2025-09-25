Ministra de las Culturas encabeza operativos de activación de Pase Cultural en Linares y Talca

Adultos de 65 y jóvenes de 18 años de las comunas de Linares y Talca fueron protagonistas de dos operativos de activación del Pase Cultural impulsado por el Gobierno. La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, llegó hasta El Maule para encabezar estas jornadas de promoción de una medida que alcanza a más de 22 mil beneficiarios en la región, y que busca ampliar las oportunidades de acceso a bienes, servicios y experiencias culturales.

Así lo refrendó la secretaria de Estado: “El incremento presupuestario que ha tenido nuestra institución desde el año 2022 a la fecha nos ha permitido una descentralización de los recursos de manera importante y eso se materializa en diversos planes y programas. Uno de ellos es el Pase Cultural, una herramienta que permitirá beneficiar directamente a las personas y, por consecuencia, a la sociedad en su conjunto, activando la economía, ampliando los públicos, mejorando la convivencia y la seguridad social”.

Esta iniciativa consiste en un aporte monetario de $50.000 que se concederá por una sola vez y se podrá emplear en la compra o el complemento de pagos de bienes y servicios culturales. Jóvenes que cumplen 18 años durante 2025 y que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y personas que cumplan 65 años durante este año y que tengan PGU, son los dos grupos hacia quienes se ha focalizado este beneficio.

La primera parada del despliegue fue en la Casa de la Cultura de Linares, donde la ministra, junto al seremi Franco Hormazábal, informaron de este beneficio a las y los adultos mayores que asistieron y pudieron activar en el momento su Pase Cultural. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el Liceo de Arte y Cultura de Talca, donde cerca de 200 estudiantes de distintos establecimientos públicos participaron en el operativo.

Uno de ellos fue Paul Urbina, de Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca, quien señaló: “Me parece una iniciativa bastante buena y para nosotros como estudiantes de cuarto medio nos ayuda bastante. Yo tengo la especialidad de música y a mí me ayudará mucho en el tema de las cuerdas, uñetas, cosas que se requieren para el instrumento. Siento que es un beneficio muy útil y me tiene alegre saber que tengo este apoyo del ministerio”.

Ambas actividades se llevaron a cabo en coordinación con la Seremi de Desarrollo Social y Familia, a través de sus servicios Injuv y Senama. Por otro lado, de cara al mundial Sub20, se habilitarán puntos de información y activación en diferentes espacios asociados al certamen deportivo en la región.