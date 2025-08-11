Ministra de Minería: El Teniente retoma operaciones con 82% de su capacidad

La ministra de Minería, Aurora Williams, comentó la reapertura parcial de las faenas mineras en la División El Teniente, tras la tragedia que dejó seis trabajadores fallecidos en la mina subterránea.

En diálogo con Radio ADN, la secretaria de Estado explicó que “este fue un alzamiento parcial y progresivo de una medida provisional que estableció el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo”, indicando que ambas instituciones habilitaron la apertura de ocho de las doce operaciones que tiene la División El Teniente.

“Las ocho zonas que se abren representan aproximadamente el 82% de la producción”, precisó Williams, añadiendo que la recuperación será gradual, con monitoreos y asegurando que los trabajadores estén informados de los riesgos.

Respecto a las áreas habilitadas, la ministra señaló que “dos de los cuatro sectores no abiertos coinciden con aquellos que el fiscal ha señalado como importantes de investigar”, y que su reapertura dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos y laborales.

“Aquí hay una afectación a la producción, pero la primera prioridad la tienen los trabajadores”, recordó la autoridad, destacando la evacuación de más de 3.500 personas y que 15 resultaron afectados: nueve lesionados y seis fallecidos.

“Desde el momento del accidente trabajaron más de cien personas en labores de rescate”, dijo Williams, agregando que aunque habrá impacto en la producción, Codelco podría compensarlo con una mejor productividad.