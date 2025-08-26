Ministro Cordero viaja a La Araucanía para asistir a velatorio de guardia asesinado

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajará este martes a la Región de La Araucanía para asistir al velatorio de Manuel León Urra, el guardia de seguridad que fue asesinado el sábado durante un atentado a un predio de la CMPC, en Victoria.

Según informó Cooperativa, la visita se ha mantenido bajo hermetismo, y hasta el momento ninguna autoridad regional ha confirmado la hora de su llegada.

El cuerpo del guardia está siendo velado en su casa, ubicada en el sector de Vegas de Chanco, a unos siete kilómetros de la localidad de Púa.

De acuerdo a lo señalado, la inminente llegada de Cordero ha provocado un importante despliegue policial y militar en la zona.