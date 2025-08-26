Home Nacional "ministro cordero viaja a la araucanía para asistir a velatorio de..."

Ministro Cordero viaja a La Araucanía para asistir a velatorio de guardia asesinado

Según informó Cooperativa, la visita se ha mantenido bajo hermetismo, y hasta el momento ninguna autoridad regional ha confirmado la hora de su llegada.

Patricia Schüller Gamboa
El ministro de Seguridad PúblicaLuis Cordero, viajará este martes a la Región de La Araucanía para asistir al velatorio de Manuel León Urra, el guardia de seguridad que fue asesinado el sábado durante un atentado a un predio de la CMPC, en Victoria.

El cuerpo del guardia está siendo velado en su casa, ubicada en el sector de Vegas de Chanco, a unos siete kilómetros de la localidad de Púa.

De acuerdo a lo señalado, la inminente llegada de Cordero ha provocado un importante despliegue policial y militar en la zona.

