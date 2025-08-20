Ministro Esteban Valenzuela deja su cargo tras decisión del FRVS de competir en lista separada

La tarde de este miércoles se conoció que el Presidente Boric decidio remover al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

Esto por la molestia que habría provocado en La Moneda la decisión de la Federación Regionalista Verde Social de quebrar la lista única parlamentaria del oficialismo. Valenzuela era el único secretario de Estado de la tienda.

Este descuelgue tensó las relaciones dentro de la alianza de Gobierno, especialmente porque en su nómina aparecen figuras cuestionadas como el exalcalde de Maipú, Christian Vittori, y el diputado Miguel Ángel Calisto, consignó Biobío.

Lo hecho por el FRVS habría sido leído en La Moneda como una señal de quiebre con la estrategia de unidad