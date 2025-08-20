Home Nacional "ministro esteban valenzuela deja su cargo tras decisión del frvs ..."

Ministro Esteban Valenzuela deja su cargo tras decisión del FRVS de competir en lista separada

En La Moneda habría provocado molestia la decisión de la Federación Regionalista Verde Social de quebrar la lista única parlamentaria del oficialismo. Valenzuela era el único secretario de Estado de la tienda

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La tarde de este miércoles se conoció que el Presidente Boric decidio remover al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS).

Esto por la molestia que habría provocado en La Moneda la decisión de la Federación Regionalista Verde Social de quebrar la lista única parlamentaria del oficialismo. Valenzuela era el único secretario de Estado de la tienda.

Este descuelgue tensó las relaciones dentro de la alianza de Gobierno, especialmente porque en su nómina aparecen figuras cuestionadas como el exalcalde de Maipú, Christian Vittori, y el diputado Miguel Ángel Calisto, consignó Biobío.

Lo hecho por el FRVS habría sido leído en La Moneda como una señal de quiebre con la estrategia de unidad

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Presidente de la Cámara cita a sesión especial para di...

José Miguel Castro dijo que “he decidido hacer uso de mis atribuciones y citar a una sesión especial el día martes de vuelta de la distrital. De esa forma, sacarlo hasta total despacho y poder llevarlo al Senado si es que los votos están”

Leer mas
Nacional

Una persona lesionada deja caída de grúa sobre bote en...

El rescate de la persona afectada fue llevado a cabo por personal médico, en coordinación con voluntarios de Bomberos y funcionarios de la Capitanía de Puerto de Quintero.

Leer mas
Nacional

Presidente Boric encabeza ceremonia en homenaje al nat...

En el tradicional acto, realizado en el Parque Monumental Bernardo O’Higgins de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, Boric destacó que “nos corresponde, como cada año, desde nuestra independencia, rendir homenaje a quien llamamos, con toda justicia, el Padre de la Patria. Y es que es el amor y el compromiso que don Bernardo O’Higgins profesó por el Chile que nacía y el respeto que los chilenos y chilenas le guardan a quien sacrificó todo lo suyo, es realmente hoy día un orgullo rendirle honores”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/